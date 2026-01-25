كوبا تجري تدريبات عسكرية: جاهزون لمواجهة أي عدوان

شدد الرئيس الكوبي ميغل دياز- كانيل على جاهزية كوبا لمواجهة أي "عدوان" أميركي قد تتعرض له، تزامناً مع إجراء الجزيرة تدريبات السبت لتأكيد جاهزيتها العسكرية. وحذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في يناير/كانون الثاني من أن هافانا على وشك "السقوط"، داعياً سلطات الجزيرة الخاضعة لحصار اقتصادي أميركي، إلى إبرام اتفاق مع واشنطن، أو مواجهة مصير مشابه لفنزويلا حيث اعتقلت قوات أميركية الرئيس نيكولاس مادورو.

وتعهّد الرئيس الأميركي بعد إطاحة حكم مادورو، بقطع إمدادات النفط التي كانت كاراكاس توفرها لحليفتها كوبا. وأشرف دياز- كانيل السبت، على تدريبات عسكرية شاركت فيها سرية دبابات، بحضور وزير القوات المسلحة الجنرال ألفارو لوبيز مييرا وكبار الضباط. وقال الرئيس الكوبي في تصريحات بثها التلفزيون إن "الطريقة الأمثل لمنع العدوان هي أن تضطر الإمبريالية لأن تأخذ في الحسبان كلفة مهاجمة بلادنا".

ورأى أن "ذلك يرتبط بدرجة كبيرة باستعدادنا لهذا النوع من الخطوات العسكرية"، مؤكداً أن التدريبات "لها أهمية بالغة في الظروف الراهنة".

وكانت لجنة الدفاع الوطني التي يقودها دياز- كانيل، اجتمعت في وقت سابق هذا الشهر لتقييم جاهزيتها للحرب، وفق بيان أورده الإعلام الرسمي. وهدف الاجتماع إلى "رفع مستوى الجاهزية وتعزيز تماسك الهيئات القيادية وطواقمها"، و"تحليل وإقرار الخطط والتدابير اللازمة للتحول إلى حالة حرب"، في حال نشوب نزاع مع دولة أخرى، من دون الخوض في أي تفاصيل.

وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، الخميس، أن إدارة الرئيس الأميركي، تبحث عن شخصيات نافذة داخل حكومة كوبا قادرة على إبرام صفقة لإنهاء الحكم الشيوعي بحلول نهاية العام، مستفيدة من نجاح اختطاف الرئيس الفنزويلي. وقالت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين أميركيين كبار، إنّ إدارة ترامب لا تملك خطة محددة لإنهاء الحكم الشيوعي الذي يهيمن على الجزيرة الكاريبية منذ ما يقارب سبعة عقود، إلا أنها ترى في اعتقال مادورو، والتنازلات اللاحقة التي قدمها حلفاؤه بمثابة نموذج تحذيري لكوبا.

(فرانس برس، العربي الجديد)