كواليس وقف الضربات على إيران.. توصية "سنتكوم" لترامب عجّلت بالقرار

- أوصى قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر بوقف حملة القصف حول مضيق هرمز بعد بلوغها أقصى حدود فعاليتها، مما أثر على قرار الرئيس ترامب بتعليق الضربات ضد إيران. - جاء قرار تعليق الضربات بعد اجتماع ترامب مع مستشاريه، حيث قدموا خطة هجمات جديدة، لكن ترامب بدأ بتغيير رأيه ليل الخميس. - تشهد المنطقة هدوءاً حذراً مع استمرار الجهود الدبلوماسية لتثبيت التهدئة وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وسط تحذيرات من نقص صواريخ الاعتراض الجوية.

نقل موقع أكسيوس الأميركي، الليلة الماضية، عن مصدرين مطلعين قولهما إن قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) براد كوبر أوصى بوقف حملة القصف حول مضيق هرمز "بعد بلوغها أقصى حدود فعاليتها"، مشيراً إلى أن توصية كوبر، إلى جانب مستشارين آخرين، أثرت على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب

الجمعة، ب تعليق الضربات الأميركية ضد إيران. وجاء هذا بحسب المصدر نفسه، بمثابة إقرار من المستشارين العسكريين والمدنيين للرئيس، بأن هناك حدوداً لما يمكن تحقيقه من خلال العمل العسكري، وتحديداً الحملة الجوية.

وأفاد الموقع الأميركي بأن القرار بتعليق الضربات الجمعة، جاء بعد اجتماع ترامب مع كبار مستشاريه والمسؤولين العسكريين الذين قدّموا له خطة هجمات جديدة لذلك اليوم. وأشار المصدران إلى أن ترامب كان يميل في الأيام التي سبقت الاجتماع، إلى العودة للعمليات القتالية الموسعة، لكنه بدأ بتغيير رأيه ليل الخميس، قبل أن يترسخ قراره بالتريث في قصف المضيق الجمعة. وبحسب المصدرين، فإن كوبر قدّم توصيته بشأن كيفية المضي قدماً في العمليات ضد إيران في وقت سابق من الأسبوع الماضي إلى وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون)، رؤساء الأركان المشتركة، والبيت الأبيض.

وقال كوبر وفق المصادر، إنه في غياب قرار بالعودة إلى العمليات القتالية الموسعة، لا جدوى من مواصلة حملة القصف التي استمرت خلال الأسبوعين الماضيين. من جانبه، حذر رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين أيضاً، وزير الحرب بيت هيغسيث وترامب، في جلسات خاصة، من أن النقص في صواريخ الاعتراض الجوية قد يعيق القدرة على حماية القوات الأميركية وحلفائها في المنطقة، بحسب المصادر نفسها.

وتشهد المنطقة منذ يوم الجمعة هدوءاً حذراً بين الولايات المتحدة وإيران، بعد تعليق متبادل للضربات، وسط استمرار الجهود الدبلوماسية لتثبيت التهدئة وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم المبرمة بين واشنطن وطهران، ولا سيما ما يتعلق بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، ومنع انزلاق المنطقة إلى جولة جديدة من التصعيد. وكان السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز قال الأحد، إن ترامب يمنح محادثات إيران "فرصة محدودة". وذكر السفير في حديث مع قناة "فوكس نيوز" أنه "يمنح المفاوضات متنفساً، ويمنحها فرصة محدودة"، فيما قال المتحدث باسم الجيش الإيراني، أمير محمد أكرمي نيا، الأحد، إن القوات المسلحة الإيرانية علقت هجماتها في المنطقة ضد الأهداف الأميركية بعد وقف الولايات المتحدة ضرباتها على إيران.