- وقّعت حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس على الشروط المرجعية للمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى، بوساطة قطرية، لتأكيد التزامهما بوقف إطلاق النار واتفاق الدوحة الإطاري للسلام. - الاجتماع شهد حضور الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي كمراقبين، وناقش التحديات الميدانية وضرورة تعزيز المراقبة وتبادل المعلومات لدعم عملية السلام، مع تكليف "مونوسكو" بمراقبة وقف إطلاق النار. - الاتفاق التاريخي يشمل ثمانية بروتوكولات، منها تبادل الأسرى والاندماج الاقتصادي، مع استمرار المفاوضات حول المساعدات الإنسانية والمصالحة والإصلاح الاقتصادي.

وقّعت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو (حركة 23 مارس) على الشروط المرجعية المنبثقة عن المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى، وذلك في ختام اجتماع آلية مراقبة وتحقق وقف إطلاق النار بين الطرفين الذي استضافته دولة قطر، الاثنين، في إطار جهودها لحل النزاع في شرق البلد الأفريقي.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان: "الطرفان جددا التزامهما بوقف إطلاق النار وباتفاق الدوحة الإطاري للسلام بينهما الموقع في 15 نوفمبر 2025، وأكدا عزمهما تنفيذ جميع الالتزامات الواردة فيه بحسن نية، دعماً للمسار السلمي".

وشارك في الاجتماع أعضاء الآلية، بحضور الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي بصفة مراقبين، وجمهورية توغو بصفتها الوسيط المعيّن من الاتحاد الأفريقي، إلى جانب بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، والمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى.

وتناول الاجتماع التطورات الميدانية، بما في ذلك وجهات النظر حول التحديات القائمة. وفي هذا السياق، شدّد الأعضاء على ضرورة اتخاذ تدابير عملية لتعزيز المراقبة والتحقق وتبادل المعلومات دعماً لعملية السلام.

واستعرض الأعضاء خطط "مونوسكو" والمؤتمر الدولي للبحيرات الكبرى لتطبيق الآلية، مع تأكيد الالتزام بدعم عملهما وتسهيله بما يضمن نجاح المهام الميدانية. كما كلّف الأعضاء "مونوسكو" بإرسال أول بعثة ميدانية إلى مدينة أوفيرا لمراقبة وقف إطلاق النار خلال الأيام القادمة، فيما أُنشئت قنوات التواصل الميدانية اللازمة لتسهيل عمل البعثة وفقاً للآلية. وبناءً على هذه المناقشات، اتفق الأعضاء على خطوات لاحقة لتعزيز فعالية الآلية وضمان الاستمرار في عقد الاجتماعات الدورية ضمن إطارها.

ووقعت حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس المتمردة، في الدوحة، منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، "إطار الدوحة للاتفاق الشامل للسلام"، وذلك بعد مفاوضات جرت بوساطة قطرية واستمرت أشهراً عدة. ووصف وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، خلال حفل التوقيع الذي حضره مستشار الرئيس الأميركي مسعد بولس، الاتفاق بـ"التاريخي". وقال إنه سيُطبَّق على الأرض ضمن آليات اتُّفِق عليها. ووفق ما جرى الإعلان عنه آنذاك، فإن الاتفاق يشمل ثمانية بروتكولات، وقّع الطرفان على اثنين منها يتعلقان بآلية تبادل الأسرى ومراقبة وقف إطلاق النار وآلية الاندماج الاقتصادي الإقليمي، فيما سيجرى التفاوض على ستة بروتكولات أخرى حددها الاتفاق، منها المساعدات الإنسانية، والمصالحة، والتعويضات والعدالة، واستعادة سلطة الدولة والترتيبات الأمنية، والإصلاح الاقتصادي.