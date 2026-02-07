كندا وفرنسا تفتتحان قنصليتين في غرينلاند

- افتتحت كندا وفرنسا قنصليتين في نوك لدعم غرينلاند في مواجهة مساعي ترامب للسيطرة على الجزيرة، مما يعكس أهمية الحدث لكندا والبعد السياسي لفرنسا. - تراجعت الولايات المتحدة عن تهديداتها بعد اتفاق مع الناتو، وأكدت الدنمارك وغرينلاند على سيادتهما، بينما أعلن ماكرون تضامن أوروبا مع غرينلاند. - يسعى الناتو لتهدئة الصراع حول غرينلاند عبر عملية جديدة في القطب الشمالي، مؤكدًا أهمية التعاون مع الولايات المتحدة في الدفاع عن أوروبا.

افتتحت كندا وفرنسا، اللتان تعارضان مسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب للاستحواذ على غرينلاند، قنصليتين، الجمعة، في عاصمة الإقليم الدنماركي المتمتع بحكم ذاتي، في بادرة دعم قوية للحكومة المحلية. وقالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، قبل رفع علم بلادها أمام مبنى البعثة: "هذا يوم مهم للغاية بالنسبة إلينا بكوننا دولة، لأننا سنفتتح اليوم القنصلية هنا في نوك، غرينلاند".

ووصل القنصل الفرنسي العام جان نويل بوارييه إلى نوك، الجمعة، وباشر مهامه في اليوم نفسه، حيث التقى رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن. وقال بوارييه، خلال مؤتمر صحافي، إن "البعد السياسي لفتح هذا المنصب حقيقي، بل إنه واضح تمامًا، بالنظر إلى أخبار الأشهر الأخيرة، والعام الماضي".

ومنذ بدء ولايته الرئاسية الثانية العام الماضي، يشدد ترامب على ضرورة أن تسيطر واشنطن على الجزيرة الاستراتيجية الغنية بالمعادن، والواقعة في الدائرة القطبية الشمالية، لأسباب أمنية. وتراجع ترامب الشهر الماضي عن تهديداته بالاستيلاء على غرينلاند، بعد أن صرّح بأنه أبرم اتفاقًا "إطاريًا" مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، لضمان نفوذ أميركي أكبر. وشُكِّل فريق عمل مشترك بين الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند لمناقشة مخاوف واشنطن الأمنية في القطب الشمالي، من دون إعلان تفاصيله.

وفيما صرّحت الدنمارك وغرينلاند بأنهما تتشاركان مخاوف ترامب الأمنية، أكدتا أن السيادة والسلامة الإقليمية "خط أحمر". وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن، خلال زيارة لنوك في حزيران/يونيو الماضي، التخطيط لفتح قنصلية، معبّرًا عن تضامن أوروبا مع غرينلاند، ومنتقدًا أطماع ترامب في الجزيرة.

من جهتها، أعلنت كندا في أواخر عام 2024 عزمها على افتتاح قنصلية في غرينلاند لتعزيز التعاون. وقال الباحث الفرنسي والخبير في شؤون القطب الشمالي ميكا بلوجون ميريد لوكالة فرانس برس إن "هذا القرار جاء في وقت اختارت فيه كندا تعزيز استراتيجيتها في القطب الشمالي، مع توقع عودة ترامب".

بدوره، قال أولريك برام غاد، خبير شؤون القطب الشمالي في المعهد الدنماركي للدراسات الدولية، لوكالة فرانس برس، إن "افتتاح القنصليتين بمثابة رسالة إلى دونالد ترامب مفادها أن عدوانه على غرينلاند والدنمارك ليس شأنًا يخصهما وحدهما، بل يخص الحلفاء الأوروبيين، وكندا أيضًا، باعتبارها حليفًا وصديقًا لغرينلاند ولأوروبا".

ويعتزم حلف شمال الأطلسي (الناتو) المساهمة في تهدئة الصراع داخل الحلف حول غرينلاند، من خلال إطلاق عملية جديدة في القطب الشمالي. وقال الكولونيل مارتن لودونيل من المقر العسكري لحلف شمال الأطلسي في مدينة مونس البلجيكية لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" يوم الثلاثاء إن "النشاط سيعزز موقف الناتو في القطب الشمالي وأقصى الشمال".

ومن الممكن إعلان بدء العملية في وقت مبكر من نهاية هذا الأسبوع أو خلال الأسبوع المقبل، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. ويرجع السبب في ذلك إلى أن يطلق القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا أليكسوس جي غرينكويتش ما يسمى بـ"نشاط اليقظة المعززة"، حتى دون قرار رسمي من جانب حلفاء الناتو. ورفض المتحدث التعليق على تاريخ البدء المحتمل والتفاصيل في الوقت الحالي.

والأسبوع الماضي، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل، إنّ أوروبا لا تستطيع الدفاع عن نفسها من دون الولايات المتحدة، في ظل الدعوات داخل القارة إلى الاعتماد على نفسها بعد التوتر بشأن غرينلاند. وأضاف روته متوجهاً إلى النواب الأوروبيين "إن كان أي شخص هنا ما زال يعتقد أن الاتحاد الأوروبي، أو أوروبا ككل، يمكنها الدفاع عن نفسها من دون الولايات المتحدة، فليستمر في الحلم. لا يمكنكم ذلك".

وتقيم غرينلاند علاقات دبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 1992، ومع واشنطن منذ عام 2014، ومع أيسلندا منذ عام 2017. وكانت أيسلندا قد افتتحت قنصلية في نوك عام 2013، فيما أعادت الولايات المتحدة، التي كانت لها قنصلية في عاصمة غرينلاند بين عامي 1940 و1953، فتح بعثتها عام 2020. كذلك افتتحت المفوضية الأوروبية مكتبًا لها في نوك عام 2024.

(فرانس برس، العربي الجديد)