كندا: مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار داخل مدرسة ومنزل

- شهدت بلدة تامبلر ريدج في كولومبيا البريطانية حادثي إطلاق نار مأساويين، أسفرا عن مقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به، وإصابة أكثر من 25 آخرين، بينهم اثنان في حالة حرجة، في مدرسة ومنزل مرتبطين بالحادث. - أعرب رئيس وزراء كندا، مارك كارني، عن حزنه العميق، وأعلن تنكيس الأعلام في جميع أنحاء البلاد لمدة سبعة أيام تضامناً مع الضحايا وأسرهم. - فرضت السلطات إجراءات إغلاق وتأمين مشددة في المدارس، وأرسلت تعزيزات أمنية كبيرة إلى البلدة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها نحو 2400 نسمة.

قالت الشرطة الكندية إن عشرة أشخاص قُتلوا في حادثي إطلاق نار وقعا داخل مدرسة ومنزل في بلدة تامبلر ريدج، شمال شرقي مقاطعة كولومبيا البريطانية، من بينهم المنفذ. وأفادت السلطات بأن إطلاق نار داخل مدرسة ثانوية أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، بينهم المشتبه به، فيما عُثر على جثتي شخصين آخرين داخل منزل يُعتقد أنه مرتبط بالحادث.

وأوضحت شرطة الخيالة الملكية الكندية أن أكثر من 25 شخصاً أُصيبوا بجروح، من بينهم اثنان في حالة حرجة، جراء إطلاق النار الذي وقع في مدرسة "تامبلر ريدج" الثانوية، التي تضم نحو 175 طالباً من الصف السابع حتى الثاني عشر.

وجاء في بيان للشرطة: "في إطار الاستجابة الأولية لحادث إطلاق نار نشط، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وخلال عملية التفتيش، عثر عناصرها على عدد من الضحايا، كما وُجد شخص يُعتقد أنه مطلق النار مقتولاً بسبب إصابة يبدو أنها ناجمة من إطلاق النار على نفسه". وأضاف البيان: "جرى العثور على ستة أشخاص آخرين مقتولين داخل المدرسة، من دون احتساب المشتبه به، كما جرى نقل مصابين اثنين جواً إلى المستشفى وهما في حالة حرجة، فيما قتل مصاب ثالث أثناء نقله لتلقي العلاج".

إلى ذلك، أعرب رئيس وزراء كندا مارك كارني عن حزنه إزاء حادث إطلاق النار، وقال لدى وصوله إلى البرلمان: "سوف يستيقظ آباء وأجداد وشقيقات وأشقاء في تمبلر ريدج من دون وجود شخص يحبونه. الأمة تحزن معكم وكندا تقف إلى جانبكم". وقال كارني إنه سيتم تنكيس الأعلام على المباني الحكومية في جميع أنحاء البلاد لمدة سبعة أيام، مضيفاً: "سوف نتجاوز هذا".

وفي وقت سابق، أعلن مجلس مدارس منطقة بيس ريفر ساوث فرض إجراءات إغلاق وتأمين مشددة في كل من المدرسة الثانوية ومدرسة "تامبلر ريدج" الابتدائية. وقال عضو المجلس التشريعي عن المنطقة لاري نيوفيلد للصحافيين إن تعزيزات كبيرة، بما في ذلك وحدات من الشرطة وخدمات الإسعاف، أُرسلت إلى البلدة، مشيراً إلى أنه يفضل عدم الإفصاح عن مزيد من التفاصيل في هذه المرحلة حرصاً على سلامة العملية الجارية.

وتقع بلدة تامبلر ريدج شمال شرقي مقاطعة كولومبيا البريطانية، غربي كندا، قرب الحدود مع مقاطعة ألبرتا، وتبعد أكثر من 1000 كيلومتر شمالي مدينة فانكوفر. ويبلغ عدد سكانها نحو 2400 نسمة، ما يجعلها من البلدات الصغيرة والمعزولة نسبياً في الإقليم.

