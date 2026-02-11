كندا: مقتل عشرة أشخاص في إطلاق نار داخل مدرسة ومنزل

- شهدت بلدة تامبلر ريدج في كولومبيا البريطانية حادثي إطلاق نار مروعين، أسفرا عن مقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به، وإصابة أكثر من 25 آخرين، بينهم اثنان في حالة حرجة، في مدرسة ومنزل مرتبطين بالحادث. - استجابت الشرطة بسرعة، حيث دخلت المدرسة لتحديد مصدر التهديد، وعثرت على المشتبه به متوفياً، بالإضافة إلى ستة ضحايا آخرين داخل المدرسة، بينما توفي مصاب ثالث أثناء نقله للعلاج. - فرضت السلطات إجراءات إغلاق وتأمين مشددة في المدارس، وأرسلت تعزيزات كبيرة لضمان سلامة البلدة الصغيرة والمعزولة نسبياً.

قالت الشرطة الكندية إن عشرة أشخاص قُتلوا في حادثي إطلاق نار وقعا داخل مدرسة ومنزل في بلدة تامبلر ريدج، شمال شرقي مقاطعة كولومبيا البريطانية، من بينهم المنفذ. وأفادت السلطات بأن إطلاق نار داخل مدرسة ثانوية أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، بينهم المشتبه به، فيما عُثر على جثتي شخصين آخرين داخل منزل يُعتقد أنه مرتبط بالحادث.

وأوضحت شرطة الخيالة الملكية الكندية أن أكثر من 25 شخصاً أُصيبوا بجروح، من بينهم اثنان في حالة حرجة، جراء إطلاق النار الذي وقع في مدرسة "تامبلر ريدج" الثانوية، التي تضم نحو 175 طالباً من الصف السابع حتى الثاني عشر.

وجاء في بيان للشرطة: "في إطار الاستجابة الأولية لحادث إطلاق نار نشط، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وخلال عملية التفتيش، عثر عناصرها على عدد من الضحايا، كما وُجد شخص يُعتقد أنه مطلق النار متوفياً، من إصابة يبدو أنها ناجمة من إطلاق النار على نفسه". وأضاف البيان: "جرى العثور على ستة أشخاص آخرين متوفين داخل المدرسة، من دون احتساب المشتبه به، كما جرى نقل مصابين اثنين جواً إلى المستشفى وهما في حالة حرجة، فيما توفي مصاب ثالث أثناء نقله لتلقي العلاج".

وفي وقت سابق، أعلن مجلس مدارس منطقة بيس ريفر ساوث فرض إجراءات إغلاق وتأمين مشددة في كل من المدرسة الثانوية ومدرسة "تامبلر ريدج" الابتدائية. وقال عضو المجلس التشريعي عن المنطقة، لاري نيوفيلد، للصحافيين إن تعزيزات كبيرة، بما في ذلك وحدات من الشرطة وخدمات الإسعاف، أُرسلت إلى البلدة، مشيراً إلى أنه يفضل عدم الإفصاح عن مزيد من التفاصيل في هذه المرحلة حرصاً على سلامة العملية الجارية.

وتقع بلدة تامبلر ريدج شمال شرقي مقاطعة كولومبيا البريطانية، غربي كندا، قرب الحدود مع مقاطعة ألبرتا، وتبعد أكثر من 1000 كيلومتر شمالي مدينة فانكوفر. ويبلغ عدد سكانها نحو 2400 نسمة، ما يجعلها من البلدات الصغيرة والمعزولة نسبياً في الإقليم.

(أسوشييتد برس، رويترز)