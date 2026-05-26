- أبلغ مارك كارني الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بأن معاملة النشطاء المحتجزين في أسطول الصمود كانت "مروعة"، واصفًا الوضع في غزة بـ"الكارثي"، ودعا إلى تحقيق مستقل في الحادثة. - أعرب كارني عن اعتراض كندا على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، مما يعكس توتر العلاقات بين كندا وإسرائيل، حيث بلغت العلاقات بين الحكومتين أسوأ مستوى لها. - أكدت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند على تقديم أدلة لإسرائيل حول سوء معاملة الكنديين، مشيرة إلى انتهاك اتفاقية فيينا بحرمانهم من الخدمات القنصلية.

قال مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، في بيان، إن كارني أبلغ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الاثنين بأن نشطاء احتجزتهم إسرائيل تلقوا معاملة "مروعة" واصفا الوضع في غزة بأنه "كارثي". وجاء في البيان "أكد رئيس الوزراء مجددا أن المعاملة المروعة للمدنيين، ومن بينهم مواطنون كنديون، على متن الأسطول (أسطول الصمود) الذي كان متجها إلى غزة غير مقبولة، ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل".

وأضاف البيان أن كارني أبدى اعتراض كندا مجددا على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني وعنف المستوطنين في الضفة الغربية والعنف ضد المدنيين الفلسطينيين. ورغم أن كارني ندد الأسبوع الماضي بتعامل إسرائيل مع نشطاء أسطول الصمود، فإن النطاق الواسع لإدانته الاثنين يبرز مدى توتر العلاقات بين إسرائيل وأحد أقرب حلفائها.

وقال منظمون إن النشطاء الذين أُفرج عنهم بعد احتجازهم على متن أسطول الصمود كان يحاول إيصال مساعدات إلى غزة تعرضوا لإساءات، إذ نُقل عدد منهم إلى المستشفيات مصابين بجروح وأبلغ 15 على الأقل عن تعرضهم لاعتداءات جنسية، بينها الاغتصاب. ونفت مصلحة السجون الإسرائيلية هذه الاتهامات.

وقال السفير الإسرائيلي لدى كندا الأسبوع الماضي لصحيفة جلوب اند ميل إن العلاقات بين الحكومتين بلغت أسوأ مستوى لها على الإطلاق.

من جهة أخرى، قالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند إنها تحدثت الاثنين مع نظيرها الإسرائيلي جدعون ساعر، وأبلغته بأن أوتاوا ستقدم لإسرائيل أدلة على سوء معاملة الكنديين على متن الأسطول. وقالت، في منشور على منصة إكس "أثرت مسألة أن حرمان المواطنين الكنديين من الحصول على خدمات قنصلية في أثناء احتجازهم ينتهك اتفاقية فيينا، ويجب ألا يتكرر ذلك مطلقا".

وقال ساعر إنه أبلغ أناند بأن "النشطاء استلهموا أفكارهم من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)". وأضاف، في منشور على منصة إكس "سلطتُ الضوء أيضا على الموجة المروعة المعادية للسامية في كندا بمتوسط 19 واقعة يوميا. يتعين على الحكومة الكندية اتخاذ خطوات ضد التحريض والهجمات المعادية للسامية".

