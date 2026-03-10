كندا: إطلاق نار يستهدف القنصلية الأميركية في تورنتو

- أطلق شخصان النار على القنصلية الأميركية في تورنتو، مما دفع السلطات لتعزيز الأمن حول المباني الدبلوماسية الأميركية والإسرائيلية. لم تُسجل إصابات، والتحقيق جارٍ لتحديد ما إذا كان الهجوم إرهابياً. - تأتي الحادثة بعد احتجاجات ضد الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، وتزامنت مع إطلاق نار على مراكز يهودية في تورنتو. السلطات تدرس الحوادث بشكل جماعي وتنسق مع FBI وجهاز الاستخبارات الكندي. - رئيس وزراء أونتاريو وصف الحادث بالعنيف وغير المقبول، مؤكداً على عدم التسامح مع السلوك الترهيبي. وزارة الخارجية الأميركية تتابع الوضع عن كثب.

أطلق شخصان أعيرة نارية عدة على القنصلية الأميركية في مدينة تورنتو الكندية، اليوم الثلاثاء، في حادث وصفته الشرطة بأنه "واقعة مرتبطة بالأمن القومي"، ما دفع السلطات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية حول المباني الدبلوماسية الأميركية والإسرائيلية في المدينة. وقال نائب قائد شرطة تورنتو فرانك باريدو للصحافيين إن المهاجمين وصلا إلى محيط القنصلية في وسط المدينة وترجلا من سيارة رباعية الدفع بيضاء اللون وأطلقا طلقات عدة من مسدس باتجاه مبنى القنصلية.

وأوضح باريدو أن أشخاصاً كانوا داخل المبنى وقت إطلاق النار، إلا أنه شدد على أن "المبنى يتمتع بدرجة عالية من التحصين والحماية"، مؤكداً أنه لم تُسجل أي إصابات جراء الحادث. من جهته، قال كريس لاذر، كبير المشرفين في الشرطة الفدرالية الكندية، إن الحادث "يُعد بالتأكيد واقعة مرتبطة بالأمن القومي، لأن القنصلية الأميركية تعرضت لإطلاق نار". وأضاف أن تحديد ما إذا كان الهجوم "عملاً إرهابياً" سيخضع للتحقيقات الجارية.

وأشار لاذر إلى أن السلطات قررت تعزيز الإجراءات الأمنية حول المباني الدبلوماسية الأميركية والإسرائيلية في تورنتو وكذلك في العاصمة الكندية أوتاوا، قائلاً: "من الواضح، بالنظر إلى ما جرى في تورنتو وأماكن أخرى، أن هذه القنصليات تحتاج في الوقت الحالي إلى مستوى أعلى من اليقظة والإجراءات الأمنية".

ويأتي الحادث بعد تنظيم احتجاجات أمام القنصلية نهاية الأسبوع الماضي تنديداً بالحرب التي اندلعت إثر الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران. وكانت ثلاثة مراكز يهودية في منطقة تورنتو قد تعرضت لإطلاق نار خلال الأيام الأخيرة، من دون تسجيل إصابات. وعند سؤاله عن احتمال وجود صلة بين تلك الحوادث وإطلاق النار على القنصلية الأميركية، قال باريدو إن من "المبكر جداً" الجزم بوجود رابط، لكنه أضاف أن السلطات "لا تنظر إلى هذه الحوادث بمعزل عن بعضها، بل تدرسها بشكل جماعي". وأوضح لاذر أن الشرطة الفدرالية الكندية تعمل بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (FBI) وجهاز الاستخبارات الأمنية الكندي للتحقيق في حادث إطلاق النار.

بدوره، وصف رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوغ فورد الحادث بأنه "عمل عنيف وغير مقبول إطلاقاً يستهدف أصدقاءنا وجيراننا الأميركيين". وأضاف: "يجب على جميع مستويات الحكومة في كندا أن تؤكد بوضوح عدم التسامح إطلاقاً مع هذا النوع من السلوك الترهيبي والخطير". من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إنها على علم بالحادث وتتابع الوضع عن كثب بالتنسيق مع سلطات إنفاذ القانون المحلية.

وكانت عبوة ناسفة بدائية الصنع قد انفجرت فجر الأحد الماضي، قرب السفارة الأميركية في العاصمة النرويجية أوسلو، ما ألحق أضراراً محدودة بمدخل المبنى وبعض النوافذ من دون تسجيل أي إصابات. وقالت الشرطة النرويجية إن الانفجار وقع قرابة الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وإن التحقيقات الأولية تشير إلى أن العبوة وُضعت قرب القسم القنصلي للسفارة قبل أن تنفجر. وأكدت الشرطة أن جميع الفرضيات لا تزال قيد التحقيق، بما في ذلك احتمال وجود دوافع سياسية أو ارتباط الحادث بالتوترات الدولية المتصاعدة، في حين عززت السلطات النرويجية الإجراءات الأمنية حول السفارات والمقار الدبلوماسية في العاصمة.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)