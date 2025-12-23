كمبوديا تطالب تايلاند بعقد محادثاتهما على أرض محايدة

طلبت كمبوديا من تايلاند عقد محادثاتهما المقررة الأربعاء والرامية إلى إنهاء نزاعهما الحدودي، على أرض محايدة في ماليزيا. وكتب وزير الدفاع الكمبودي تيا سيها في رسالة مؤرخة الاثنين إلى نظيره التايلاندي ناتافون ناركفانيت "لأسباب أمنية تتعلق بالقتال المستمر على طول الحدود، يجب عقد هذا الاجتماع في مكان آمن ومحايد".

وأضاف أن ماليزيا التي تتولى الرئاسة الدورية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وافقت على استضافة هذه المحادثات في كوالالمبور. وكان وزير الخارجية التايلاندي سيهاساك فوانغكيتكيوو أشار الاثنين إلى أن المفاوضات ستجري في مقاطعة جنترابوري التايلاندية، في إطار لجنة حدود ثنائية قائمة مسبقا.

وحث وزير الخارجية الماليزي محمد حسن حث في كلمة في بداية اجتماع "آسيان"، الاثنين، الطرفين المتنازعين وممثلي الدول الأخرى على "إعطاء التداعيات الأوسع الاهتمام العاجل". وأضاف "يجب أن نأخذ في الاعتبار التداعيات لاستمرار التصعيد على السكان.

من جهة ثانية، أعلنت الناطقة باسم وزارة الدفاع الكمبودية مالي سوتشياتا في مؤتمر صحافي صباح الثلاثاء أن القتال يتواصل على الحدود. وبحسب الحصيلة الرسمية الصادرة عن كلّ طرف، سقط 44 قتيلا على الأقل، 23 في تايلاند و21 في كمبوديا، منذ تجدّد القتال في 7 ديسمبر/ كانون الأول على خلفية تنازع المملكتين أراضي على امتداد الحدود التي يعود ترسميها إلى الحقبة الاستعمارية الفرنسية. وأسفرت الاشتباكات عن نزوح أكثر من 900 ألف شخص من جانبي الحدود.

وفي 26 أكتوبر/ تشرين الأول، توصّل البلدان إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، غير أن بانكوك علّقته بعد أسابيع إثر انفجار لغم أدى إلى إصابة عدد من جنودها. والاثنين، قال وزير الخارجية التايلاندي سيهاساك فوانغكيتكياو إن هذا الاتفاق كان متسرعا. وصرّح للصحافيين في العاصمة الماليزية "لقد لاحظت أننا كنا أحيانا في عجلة من أمرنا لإصدار الإعلان لأن الولايات المتحدة أرادت أن يُوقَّع في الوقت المناسب خلال زيارة الرئيس ترامب" إلى كوالالمبور قبل زهاء شهرين. كما جددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية التايلاندية ماراتي ناليتا أندامو تأكيد شروط بانكوك، ومن بينها مطالبة كمبوديا بإعلان هدنة أولا والتعاون في جهود إزالة الألغام على الحدود.

(فرانس برس، العربي الجديد)