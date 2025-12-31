كمبوديا تؤكد إطلاق تايلاند سراح 18 جندياً بعد هدنة استمرت 3 أيام

- أطلقت تايلاند سراح 18 جندياً كمبودياً بعد هدنة استمرت لأكثر من ثلاثة أيام، مما يعكس حسن النية وبناء الثقة بين البلدين. - توصلت كمبوديا وتايلاند إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتجميد تحركات القوات والتعاون في إزالة الألغام على الحدود المتنازع عليها، بعد اشتباكات دامية أودت بحياة 47 شخصاً. - رغم الوساطة الدولية، تجدد القتال بين البلدين بسبب الألغام، مما يعكس التوتر المستمر حول الحدود التي تحتاج إلى ترسيم واضح.

أكدت كمبوديا، الأربعاء، أنّ تايلاند أطلقت سراح 18 جندياً كمبودياً أُسروا في يوليو/ تموز، عقب التوصل إلى هدنة استمرت لأكثر من ثلاثة أيام، بعد أسابيع من اشتباكات حدودية دامية. وقال وزير الإعلام في بنوم بنه، نيث فيكترا، لوكالة فرانس برس، عندما سُئل عما إذا كان الجنود قد أُطلق سراحهم وعادوا إلى أراضي كمبوديا: "أستطيع أن أؤكد أن جنودنا الأبطال الـ18 وصلوا سالمين إلى الأراضي الكمبودية قرابة الساعة العاشرة صباحاً (03:00 بتوقيت غرينتش)".

بدورها، أكدت وزارة الخارجية التايلاندية، في بيان، عودة الجنود إلى كمبوديا، قائلة إن ذلك كان "دليلاً على حسن النية وبناء الثقة". وقال فوينغ في، والد أحد الجنود الذين أُفرج عنهم، لوكالة فرانس برس: "أنا سعيد جداً. أنا متشوّق لرؤيته. أفتقده كثيراً"، مضيفاً أنه سيستقبل ابنه عند وصوله إلى العاصمة بنوم بنه. وكانت تايلاند وكمبوديا قد أعلنتا، السبت، وقفاً فورياً للمعارك الدائرة على الحدود بينهما، والتي أودت في الأسابيع الأخيرة بحياة 47 شخصاً على الأقل، وسبّبت نزوح نحو مليون شخص.

وبموجب الهدنة، تعهدت كمبوديا وتايلاند وقف إطلاق النار، وتجميد تحركات القوات، والتعاون في جهود إزالة الألغام على طول حدودهما المتنازع عليها. وينص الاتفاق، الذي وقّعه وزيرا الدفاع في البلدين، على إطلاق تايلاند سراح 18 أسيراً كمبودياً بعد 72 ساعة على دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ. وقالت كمبوديا إن جنودها أُسروا على أيدي القوات التايلاندية في 29 يوليو/ تموز، أي بعد نحو ثماني ساعات من دخول وقف إطلاق النار، الذي أنهى خمسة أيام من الاشتباكات الدامية، حيّز التنفيذ.

وتوسطت الولايات المتحدة والصين وماليزيا في هدنة لإنهاء القتال، لكن وقف إطلاق النار لم يستمر طويلاً. وتوجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى ماليزيا في أكتوبر/ تشرين الأول ليشهد توقيع إعلان لاحق بين تايلاند وكمبوديا، مشيداً بإقامة اتفاقات تجارية جديدة بعدما وافق البلدان الجاران على تمديد الهدنة بينهما. ونصّ ذلك الاتفاق على أن تطلق تايلاند سراح الجنود الكمبوديين "فوراً"، واصفاً إياهم بـ"أسرى حرب".

لكن بانكوك علّقت العمل بالاتفاق في الشهر التالي، بعد إصابة جنود تايلانديين بألغام أرضية في أثناء قيامهم بدورية على الحدود. وامتد القتال الذي تجدّد هذا الشهر، باستخدام المدفعية والدبابات والمسيّرات والطائرات النفاثة، إلى معظم المقاطعات الحدودية من الجانبين. وتتواجه الدولتان الجارتان منذ زمن بعيد في نزاع حول الحدود الممتدة بينهما على 800 كيلومتر، والتي رُسمت خلال حقبة الاستعمار الفرنسي. ولا تزال هذه الحدود في حاجة إلى ترسيم واضح بعد وقف إطلاق النار. ومن المقرر إجراء انتخابات عامة في تايلاند في الثامن من فبراير/ شباط المقبل.

