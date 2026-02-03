كلينتون وهيلاري يوافقان على الشهادة في تحقيق الكونغرس بشأن إبستين

قال معاون للرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون إنه وزوجته هيلاري، المرشحة الديمقراطية للرئاسة عام 2016، سيدليان بشهادتهما في تحقيق الكونغرس بشأن الممول الراحل جيفري إبستين المدان في قضايا جنسية. وقد يحول هذا القرار دون تصويت مقرر في مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون لاتهام الرمزين الديمقراطيين بازدراء الكونغرس، مما قد يؤدي إلى توجيه اتهامات جنائية إليهما.

وكشفت وزارة العدل الأميركية في الآونة الأخيرة عن ملايين الوثائق الداخلية المتعلقة بإبستين، والتي كشفت عن علاقاته بالعديد من الشخصيات البارزة في السياسة والمال والأوساط الأكاديمية وقطاع الأعمال، قبل وبعد إقراره بالذنب في 2008 بتهم تتعلق بالدعارة.

وردا على سؤال عما إذا كان مجلس النواب سيؤجل التصويت على تهمة ازدراء الكونغرس ضد كلينتون وهيلاري، قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون لوكالة رويترز "إنهم يعملون على ذلك الآن. المحامون يدرسون التفاصيل"، فيما قال رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب النائب الجمهوري جيمس كومر، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس، إنه لن يسقط التهم على الفور، والتي قد تتضمن غرامة مالية كبيرة وحتى السجن لمدة تصل إلى 12 شهرا. وقال كومر للصحافيين: "لا يوجد لدينا أي شيء مكتوب بعد"، مضيفا أنه منفتح على قبول عرض كلينتون وزوجته لكنه "يعتمد على ما سيقولونه".

وأوصت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأسبوع الماضي باتهام كلينتون وزوجته بازدراء الكونغرس لرفضهما الإدلاء بشهادتهما عن علاقتهما بإبستين. وكان كلينتون وزوجته عرضا التعاون مع اللجنة لكنهما رفضا المثول أمامها شخصيا، قائلين إن التحقيق هو ممارسة حزبية تهدف إلى حماية الرئيس الجمهوري دونالد ترامب. وقال أنجيل أورينا، نائب مدير مكتب كلينتون، عبر وسائل التواصل الاجتماعي "لقد أخبروكما تحت القسم بما يعرفانه، لكنكما لا تهتمان. لكن الرئيس السابق ووزيرة الخارجية السابقة سيكونان هناك. إنهما يتطلعان إلى إرساء سابقة تنطبق على الجميع". وتوجه بيل كلينتون على متن طائرة إبستين مرات عدة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بعد تركه منصبه. وعبر عن أسفه بشأن هذه العلاقة وقال إنه لا يعرف شيئا عن أنشطة إبستين الإجرامية.

(رويترز، أسوشييتد برس)