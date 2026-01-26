كلينتون وأوباما يدعوان الأميركيين إلى صحوة بعد أحداث مينيابوليس

- دعا الرئيسان السابقان بيل كلينتون وباراك أوباما المواطنين للدفاع عن قيمهم بعد مقتل أليكس بريتي ورينيه غود على يد الشرطة الفيدرالية في مينيابوليس، حيث اعتبر كلينتون أن إدارة ترامب "كذبت" بشأن الحادثين، بينما وصف أوباما مقتل بريتي بأنه "جرس إنذار" للأمة. - اتهم الرئيس دونالد ترامب الديمقراطيين بالتسبب في الفوضى التي أدت إلى مقتل المواطنين، مشيرًا إلى أن تصريحاتهم تحض على "التمرد"، بينما دعا حاكم مينيسوتا إلى تحقيق محلي في الحادث. - شهدت مينيابوليس احتجاجات واسعة ضد وكالة الهجرة والجمارك، حيث تجمع نحو ألف شخص لتكريم بريتي، بينما دعا رؤساء شركات محلية إلى خفض التوترات والتعاون لإيجاد حلول ملموسة.

دعا الرئيسان الأميركيان السابقان بيل كلينتون وباراك أوباما المواطنين إلى الدفاع عن قيمهم، عقب قتل الشرطة الفيدرالية مواطنا ثانيا في مينيابوليس في تطور عزاه الرئيس الحالي دونالد ترامب إلى "الفوضى التي تسبب بها الديمقراطيون".

وكان أليكس بريتي، وهو ممرض أميركي يبلغ 37 عاما ويعمل في وحدة العناية المركزة في مستشفى للمحاربين القدامى، قتل من جرّاء إطلاق النار عليه إثر مناوشة وقعت السبت مع عناصر أمن فيدراليين في مدينة مينيابوليس الواقعة في شمال الولايات المتحدة، وذلك خلال احتجاجات ضد عمليات وكالة الهجرة والجمارك.

ويُفاقم مقتله إلى أقصى حد التوتر القائم أصلا في مينيابوليس عقب مقتل الأميركية رينيه غود البالغة 37 عاما، أيضا برصاص عناصر أمن فيدراليين في السابع من يناير/ كانون الثاني في المدينة نفسها. وقال الرئيس الديمقراطي السابق بيل كلينتون الأحد: "يقع على عاتق كل واحد منا ممن يؤمنون بوعد الديمقراطية الأميركية أن ينهضوا ويتكلموا"، معتبرا أن إدارة ترامب "كذبت" على الأميركيين في شأن مقتل بريتي وغود.

أما الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما فدعا هو الآخر إلى ما وصفه بـ"صحوة"، إذ رأى أن مقتل أليكس بريتي "ينبغي أن يكون بمثابة جرس إنذار لكل أميركي، بغضّ النظر عن الأحزاب". وأضاف: "إن العديد من قيمنا الأساسية أمةً يتعرض لهجوم متزايد".

من جهته، حمّل ترامب مسؤولية مقتل بريتي وغود إلى المسؤولين المحليين من الحزب الديمقراطي، وإلى أعضاء الكونغرس المنتمين إلى الجهة السياسية نفسها، متهما إياهم بأنهم يحضّون "على التمرد" بتصريحاتهم. وكتب ترامب في منشور مطول على منصته تروث سوشال: "للأسف، فقد مواطنان أميركيان حياتهما نتيجة لهذه الفوضى التي تسبب بها الديمقراطيون".

وتشهد مينيابوليس الواقعة في ولاية مينيسوتا منذ أسابيع احتجاجات متواصلة ضد انتشار، وكالة الهجرة، والجمارك، ونشاطها. في وسط هذه المدينة التي يزيد سكانها قليلا على 400 ألف نسمة، احتشد نحو ألف شخص الأحد، تكريما لأليكس بريتي واحتجاجا على إجراءات قوات الأمن الفيدرالية، وفق ما لاحظت وكالة فرانس برس.

وقالت لوسي، وهي من سكان مينيابوليس، للوكالة الفرنسية: "أنا حزينة وغاضبة إزاء هذه الخسارة". وأضافت: "لكنني لست خائفة من الوجود هنا، ولست خائفة من مواصلة النضال والدفاع عما هو محق".

ووقّع رؤساء 60 شركة يقع مقرّها في ولاية مينيسوتا رسالة مفتوحة، دعوا فيها إلى "خفض فوريّ للتوترات وإلى تعاون السلطات المحلية والإقليمية والفيدرالية لإيجاد حلول ملموسة".

ودعا حاكم الولاية الديمقراطي تيم والز إلى تولي السلطات المحلية وليس الفيدرالية التحقيق. وقال: "لا يمكن الوثوق بالحكومة الفيدرالية"، ليوجّه بعد ذلك انتقادات حادة لإدارة الهجرة والجمارك التي اعتبر أنها "تبث الفوضى والعنف".

وفي قرار صدر مساء السبت، أمر قاضٍ فيدرالي إدارة ترامب بالحفاظ على الأدلة المتصلة بمقتل أليكس بريتي. ورغم مقتل بريتي، رأى المسؤول الكبير في شرطة الحدود غريغ بوفينو في حديث لـ "سي أن أن" الأحد أن "الضحايا هم عناصر الأمن". كما أشاد بوفينو بـ"التدريب الرائع" و"العمل الممتاز" الذي قام به العناصر عبر "إحباطهم إطلاق نار محتملا ضد قوات إنفاذ القانون".

(فرانس برس)