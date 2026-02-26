كلام الدبيبة وصمت الآخرين

- في ظل تزايد السخط الشعبي في ليبيا بسبب تردي الأوضاع المعيشية، ظهر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بتدوينة على "فيسبوك"، معترفًا بغضب المواطنين ومشيرًا إلى تعقيدات الأزمة الاقتصادية بلغة لا تلامس واقعهم اليومي. - الدبيبة يوضح أن الأزمة تتجاوز ارتفاع الدولار والأسعار، مشيرًا إلى أن المواطن يتساءل عن عدم انعكاس الثروات الوطنية على معيشته، وسط استمرار الأزمات رغم الوعود والخطابات الرسمية. - الأزمة الليبية ليست اقتصادية فقط، بل نتاج الانسداد السياسي المزمن، حيث تتشابك العوامل السياسية والإدارية، مما يجعل المواطن يدفع ثمن صراع لا يملك فيه صوتًا أو حضورًا.

في خضم سخط متصاعد في أوساط المواطنين الليبيين، وتزايد الدعوات للخروج في احتجاجات واسعة بسبب تردي الأوضاع المعيشية، ظهر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بتدوينة، ليل الاثنين الماضي، على حسابه في "فيسبوك"، ليتكلم فيها بلسان المواطنين. وإن كان يُحسب للدبيبة خروجه ولو عبر تدوينة، فيما لزم غيره من قادة البلاد الصمت المطبق وكأن ما يحدث لا يعنيهم، إلا أن مضمون كلامه يعكس إشكالية أعمق تتكرر في المشهد الليبي، حيث تبدو اللغة الرسمية منفصلة إلى حد كبير عن واقع الناس.

يقول الدبيبة في تدوينته: "أعرف أن الناس غاضبة، وهذا أمر مفهوم. ولا ألوم أحداً. وأنا أكثركم غضباً. المواطن لا تعنيه التفاصيل الفنية، بل يسأل سؤالاً بسيطاً: لماذا يرتفع الدولار ولماذا ترتفع الأسعار؟"، ثم يفيض في تفسير الأزمة المعيشية التي يعاني المواطن منها مستنداً إلى مفاهيم الكتلة النقدية، والاعتمادات المستندية، وحجم الطلب على الدولار، وغيرها من المفاهيم المتصلة بلغة لا يتكلمها المواطن ولا تعنيه بقدر ما يعنيه الأثر المباشر لهذه السياسات على حياته اليومية وتوفير احتياجاته الأساسية في ظل موجة غلاء متسارعة.

المواطن لا يحتاج إلى من يضع الأسئلة في فمه، لأن أسئلته واضحة ومتكررة، فهو لا يسأل فقط لماذا يرتفع الدولار، بل لماذا لا تنعكس الثروات الوطنية على مستوى معيشته، ولماذا تستمر الأزمات رغم كثرة الخطابات والوعود التي تحاول إشعاره بأن الأزمة مجرد مسألة أرقام، بينما الواقع يشير إلى شبكة أكثر تعقيداً من العوامل السياسية والإدارية والهيكلية؟

في مثل هذه الظروف، يبقى الخطاب الرسمي مرتبطاً بنتيجة واحدة في نظر المواطن: هل تحسن الوضع أم لا؟ وغير ذلك فأي كلام يصير كلاماً سياسياً أكثر منه معالجة حقيقية لمعاناته. لكن في الغور البعيد لتدوينة الدبيبة يبدو المعنى واضحاً، بل وتقوله أيضاً باقي الأجسام السياسية بصمتها، وهو أن ما يعيشه المواطن اليوم ليس أزمة اقتصادية فقط، بل نتاج مباشر لحالة الانسداد السياسي المزمنة وتداعيات تشبث الحكومة وشقيقاتها من الأجسام الأخرى بالسلطة. فالأزمة لم تولد من فراغ بل في سياق انقسام مؤسساتي وصراع على الشرعية واستمرار الانقسام الحكومي، وتعدد مراكز القرار وتداخل الصلاحيات، فكلها عوامل تجعل المواطن يدفع كلفة صراع لا يملك فيه صوتاً ولا حضوراً، بل ولا يرى له نهاية واضحة.