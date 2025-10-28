- بين يناير 2024 ويوليو 2025، حاول 279 جندياً إسرائيلياً الانتحار، مع تصنيف 33 محاولة كـ"خطيرة"، وفقاً لبيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي. بدأت هذه البيانات تُجمع منذ 2024، وتشير إلى أن لكل جندي انتحر، هناك سبع محاولات إضافية موثقة. - بين 2017 و2025، انتحر 124 جندياً، 68% منهم في الخدمة الإلزامية. ارتفعت نسبة الانتحار بين جنود الاحتياط منذ 2023، مع زيادة عددهم بسبب الحرب على غزة. - النائب عوفر كسيف دعا لإنشاء أنظمة دعم للجنود، مشيراً إلى "وباء الانتحار" وضرورة إنهاء الحروب لتحقيق السلام. رئيس الأركان أكد على أهمية العناية بالصحة النفسية للجنود.

حاول 279 جندياً إسرائيلياً الانتحار، بين يناير/ كانون الثاني 2024 ويوليو/ تموز 2025، وفق ما يتضح من بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي تم تسليمها إلى مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست، وأشارت إليها وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء. وبناء على وثيقة البيانات، تم تصنيف 33 من محاولات الانتحار على أنها "خطيرة"؛ أي أنّ طريقة التنفيذ كان من الممكن أن تؤدي إلى وفاة الشخص أو إلى إصابة جسيمة.

جاءت الوثيقة التي أعدها مركز أبحاث الكنيست الإسرائيلي بناء على طلب النائب عوفر كسيف (الجبهة اليهودية العربية للتغيير). وذكرت صحيفة هآرتس العبرية، أنه في السابق، لم يكن جيش الاحتلال الإسرائيلي يجمع بيانات حول محاولات الانتحار، وبدأ بجمعها فقط اعتباراً من عام 2024. وتشمل البيانات فقط الحالات التي تم الإبلاغ عنها لاختصاصيي الصحة النفسية في الجيش. ولفتت هيئة البث الإسرائيلي (كان) إلى أنّ المعنى الإحصائي للمعطيات، هو أنه مقابل كل جندي انتحر خلال هذه الفترة، تم توثيق سبع محاولات انتحار إضافية.

وبحسب التقرير الوارد في الوثيقة، فإنه بين عام 2017 ويوليو/ تموز 2025، انتحر 124 جندياً، من بينهم، 68% كانوا في الخدمة الإلزامية، و21% في الخدمة الاحتياطية الفعّالة، و11% في الخدمة الدائمة. وأشار التقرير إلى ارتفاع ملحوظ في عدد المنتحرين بين جنود الاحتياط منذ عام 2023، مما أدى إلى زيادة نسبتهم من إجمالي حالات الانتحار كل عام. وفي هذا السياق، أفادت وزارة الأمن بأنه يجب فحص هذه البيانات على خلفية الزيادة الهائلة في عدد جنود الاحتياط النشطين، منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وبحسب البيانات، في السنوات بين 2017 و2022، تراوحت نسبة جنود الوحدات القتالية، من بين مجمل حالات الانتحار في جيش الاحتلال الإسرائيلي بين 42% و45%، وفي عام 2023 انخفضت هذه النسبة إلى 17%، لكنها قفزت بشكل حاد في عام 2024 لتصل إلى 78%. من بين المعطيات الأخرى، في العامين الماضيين، أنّ 17% فقط من الجنود الذين انتحروا التقوا ضابطاً للصحة النفسية، خلال الشهرين اللذين سبقا عملية الانتحار.

"وباء الانتحار" في جيش الاحتلال

وعلّق النائب عوفر كسيف، الذي أُعد التقرير بناءً على طلبه، بالقول: "لا توجد قيمة أهم من حياة الإنسان. وباء الانتحار، الذي من المرجح أن يزداد سوءاً الآن مع انتهاء الحرب، يتطلب إنشاء أنظمة دعم حقيقية للجنود والمجنّدات، وقبل كل شيء، إنهاء الحروب وتحقيق سلام حقيقي. الحكومة التي ترسل جنودها إلى الحرب والأسر ثم تتخلى عنهم، هي التي تعمل ضدهم، وليس من يناضل ضد الحروب وجرائمها".

يُذكر أن هذه المعطيات تأتي بالتزامن مع تزايد الاهتمام بموضوع الصحة النفسية في جيش الاحتلال الإسرائيلي. وبحسب هيئة البث، قال رئيس الأركان، إيال زامير، في مؤتمر في قاعدة بلماحيم العسكرية، أمس الاثنين، إنّ "العناية بالصحة النفسية تشغلني كثيراً. اليوم هناك آلاف المتعالجين، وعلى القادة أن يكونوا متيقّظين لذلك، وأن يشخّصوا مدى انتشار الظاهرة في الوحدات المختلفة ويهتموا بالأفراد. لا تخجلوا من تقديم العلاج، فهناك المئات ممن تلقوا علاجاً مناسباً وأنقذوا حياتهم".