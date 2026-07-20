كرة القدم تعيد رسم مشهد سياسي جديد: ترامب يصفق لسانشيز

- في تناقض واضح، أشاد ترامب بإسبانيا وفريقها في كأس العالم رغم توتر العلاقات السابقة، حيث كان قد وصفها سابقاً بأنها "قضية خاسرة" وهاجمها لرفضها زيادة الإنفاق العسكري. - شهدت المباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين حضوراً سياسياً بارزاً، حيث جلس سانشيز بجانب ترامب، مما أضفى بُعداً سياسياً على الحدث الرياضي، وسط خلافات حول التجارة والهجرة والعلاقات الدولية. - فوز إسبانيا في المباراة كان نصراً سياسياً رمزياً، مما أعطى دفعة لحكومة سانشيز التي تواجه ضغوطاً من ترامب بسبب مواقفها من إيران والإنفاق العسكري.

بالمرارة نفسها التي سلّم فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب كأس العالم لبلد قال عنه في أكثر من مناسبة إنه "قضية خاسرة"، وإنهم "سيئون"، آمراً وزير خزانته سكوت بيسنت بقطع جميع العلاقات التجارية معه، ها هو الآن يجد نفسه مضطراً أمام الإعلام إلى تهنئته والقول عنه بأنه "فريق عظيم" في تصريحات له للإعلام الأميركي عقب المباراة النهائية في كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين ليل الأحد - الاثنين.

وقال ترامب، رداً على سؤال بشأن العلاقات مع مدريد، إنه "ليس لدي أي توترات. الآن ليست لدي أية تواترت مع أي أحد"، مشيداً بإسبانيا وبأداء فريقها، دون أن يوضح إن كان قد وجه تهنئة مباشرة إلى رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، الذي كان يجلس إلى جانبه في مقصورة رئيسية كانت مليئة بالتناقضات السياسية.

ترامب يصافح سانشيز

وكانت الكاميرات قد التقطت صوراً لترامب يصافح فيها سانشيز، والعائلة الملكية الإسبانية، في وقت تشهد فيه العلاقات الإسبانية الأميركية توتراً ملحوظاً، ولا سيما بعد التصريحات اللاذعة التي وجهها ترامب ضد الحكومة الإسبانية في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأخيرة في أنقرة.

وكان ترامب قد هاجم إسبانيا مراراً بسبب رفضها رفع الإنفاق العسكري إلى 5 في المئة من الناتج المحلي، في حين رفضت الحكومة الإسبانية ذلك، وأعلنت على لسان سانشيز تمسكها بنسبة 2.1 في المئة. غير أن الخلاف لم يتوقف عند هذا الحد، إذ كانت الحكومة الإسبانية قد رفضت السماح للقوات الأميركية استخدام قواعدها البحرية لدعم العمليات العسكرية التي تشنها ضد إيران. وكانت مدريد عبرت عن رفضها لهذه الحرب، التي وصفها سانشيز بأنها "عدوان أحادي الجانب خارج إطار القوانين الدولية".

أشاد ترامب بإسبانيا وبأداء فريقها دون أن يوضح إن كان قد وجه تهنئة مباشرة إلى سانشيز

في هذا السياق، جاءت المباراة النهائية، ولم يفصل فيها بين الرياضة والسياسية، فمواجهة نهائي كأس العالم لم تكن بين الأرجنتين وإسبانيا فحسب، بل كانت أيضاً في المقصورة الرئيسية، حيث جلس رئيس الحكومة الإٍسبانية، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ورئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، إضافة إلى عمدة نيويورك زهران ممداني، وهم قاطبة يمثلون رؤى سياسية تختلف جذرياً عن ترامب، في الملفات كلها، بدءاً من الهجرة مروراً بالتجارة، وانتهاءً بالعلاقة مع الحلفاء.

نصر سياسي لإسبانيا

هكذا كان فوز إسبانيا نصراً سياسياً بالمعنى الرمزي للكلمة. فترامب هواه أرجنتيني، على غرار صديقه الأيديولوجي خافيير ميلي، رئيس الأرجنتين، الذي تغيّب عن المباراة بحجة ممارسة طقس يجلب الحظ لمنتخب بلاده، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أعلن علناً أنه مع الأرجنتين ضد إسبانيا. هو فوز أعطى دفعة معنوية لحكومة سانشيز التي تعرضت مؤخراً لضغوط من ترامب بسبب مواقفها في رفض العدوان على إيران، وعدم رفع الإنفاق العسكري، وفي الاعتراف بارتكاب إبادة في غزة والمطالبة بمحاكمة مرتكبيها.