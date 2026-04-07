كتائب حزب الله تعلن الإفراج عن صحافية أميركية اختطفتها في بغداد

أخبار
بغداد

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
07 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 20:07 (توقيت القدس)
الصحافية الأميركية شيلي كتلسون في بغداد، 31 مارس 2026 (فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أطلقت كتائب حزب الله العراقية سراح الصحافية الأميركية شيلي كتلسون بعد اختطافها في بغداد، تقديراً لمواقف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مع تأكيد مغادرتها الفورية للبلاد.
- أثارت حادثة الاختطاف ردود فعل دولية واسعة، حيث تابعت وزارة الخارجية الأميركية القضية بالتنسيق مع السلطات العراقية، ودعت منظمات دولية إلى الإفراج الفوري عنها وضمان سلامة الصحافيين.
- تُعتبر كتائب حزب الله من الفصائل المسلحة الموالية لطهران، وتشن هجمات على مواقع أميركية في إطار الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

قالت جماعة كتائب حزب الله العراقية، في بيان مقتضب إنها قررت إطلاق سراح الصحافية الأميركية المختطفة لديها، شيلي كتلسون، بعد أسبوع على اختطافها من وسط العاصمة بغداد، في عملية تخللتها مواجهة مع قوات الأمن العراقية.

وقال المتحدث باسم الجماعة أبو مجاهد العساف، في بيان له إن كتائب حزب الله، قررت إطلاق سراح الصحافية الأميركية شيلي كتلسون، "تقديراً للمواقف الوطنية"، لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وأكد العساف أن على الصحافية مغادرة البلاد "فورا". وأضاف أن "هذه المبادرة لن تتكرر مرة أخرى في قادم الأيام، فنحن في حالة حرب شنها العدو الصهيوأميركي ضد الإسلام، وفي مثل هذه الحالات يسقط الكثير من الاعتبارات".

وأعلنت الشرطة العراقية في 31 مارس/آذار الماضي، اختطاف كتلسون من وسط بغداد، مؤكدة أن قوى أمنية لاحقت الخاطفين، ما أدى إلى انقلاب إحدى سياراتهم واعتقال شخص من المجموعة التي نفذت عملية الخطف.

صورة للصحافية شيلي كتلسون على حسابها بفيسبوك، 24 مارس 2026 (فيسبوك)
أخبار
التحديثات الحية

وأثارت حادثة الاختطاف ردات فعل دولية واسعة، إذ أكدت وزارة الخارجية الأميركية متابعتها الحثيثة للقضية بالتنسيق مع السلطات العراقية، بينما دعت منظمات دولية معنية بحرية الصحافة إلى الإفراج الفوري عنها وضمان سلامة الصحافيين العاملين في بيئات النزاع، محذرة من أن استمرار استهداف الإعلاميين يشكل تهديداً مباشراً لحرية العمل الصحافي في العراق.

وتعد كتائب حزب الله العراقية من أبرز الفصائل المسلحة الموالية لطهران، وتشن منذ بداية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، عبر مليشيات مرتبطة بها وبفصائل أخرى، هجمات على مواقع أميركية في المنطقة، ضمنها قواعد ومواقع، وفنادق، ومنشآت مدنية، وعسكرية.

دلالات
