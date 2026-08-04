كتائب حزب الله ترفض تسليم السلاح للحكومة العراقية وتتوعد بتطويره

- كتائب حزب الله في العراق ترفض تسليم سلاحها للحكومة وتسعى لتطوير ترسانتها العسكرية، مؤكدة على أهمية الجهاد العسكري والإعلامي بعد القصف السعودي الأمريكي. - تواجه الحكومة العراقية تحديات كبيرة في نزع سلاح الفصائل المسلحة، مع رفض ستة فصائل مناقشة الأمر، مما يعقد جهود الحكومة لتحقيق هذا الهدف. - العراق يعاني من أزمة سياسية وأمنية تشمل شغور مناصب وزارية وتراجع مكافحة الفساد، مع ضرورة التفاوض مع إيران لتجنب مواجهة عسكرية بسبب ارتباط الفصائل بالحرس الثوري الإيراني.

جددت كتائب حزب الله في العراق، أبرز الفصائل المسلحة الحليفة لطهران، رفضها تسليم سلاحها للحكومة العراقية، مؤكدة سعيها إلى "تطويره وتعظيم ترسانته"، وذلك في أحدث موقف حيال ملف نزع سلاح الفصائل الذي يواجه فيه رئيس الحكومة علي الزيدي تحديات كبيرة.

وقال بيان لزعيم "الكتائب" أبو حسين الحميداوي، فجر اليوم الثلاثاء، بمناسبة انتهاء مراسم زيارة الأربعين الدينية، إن "سلاح كتائب حزب الله ليس للتسليم". وأضاف الحميداوي، الذي أدرجته واشنطن في وقتٍ سابق على "لائحة الشخصيات الإرهابية" المطلوبة، مخصصةً مكافأة مالية لقاء أي معلومات عنه، أن "القصف السعودي الأميركي الأخير على مواقع الفصائل في العراق يؤسس لمرحلة جديدة"، مؤكداً "التمسّك بسلاح المقاومة، وتعظيم ترسانته العسكرية وتطويرها". ودعا إلى ما وصفه بـ"المواءمة بين الجهاد العسكري والجهاد الإعلامي في مواجهة الأعداء".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسباب التي تدفع كتائب حزب الله إلى تطوير ترسانتها العسكرية بدلاً من تسليمها؟ كيف يمكن للحكومة العراقية مواجهة رفض الفصائل المسلحة لنزع سلاحها دون الدخول في أزمة أمنية خطيرة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

بيان كتائب حزب الله، أتى بعد أيامٍ من إخفاق قوة من الجيش العراقي، في الدخول لأحد معسكرات مليشيا "النجباء"، بزعامة أكرم الكعبي، في منطقة جرف النداف، جنوب شرقي بغداد، حيث أكدت مصادر أمنية لـ"العربي الجديد"، أن ضابطاً برتبة عميد ركن في الجيش العراقي حاول الدخول لإجراء عملية تفتيش في الموقع الذي تديره جماعة النجباء، لكنه قوبل بوابل من الرصاص في الهواء، ورفض لتقدم الرتل العسكري، ما أدى إلى تراجع القوة، تجنباً للاشتباك المسلح مع عناصر المليشيا.

سيتعيّن على الزيدي الدخول بمفاوضات مع إيران، حول الفصائل الرافضة... ولا يمكن التفكير بأي خيار لاستعمال القوة، كونه سيُدخل العراق في أزمة أمنية خطيرة

تحديد الحكومة موعداً محدداً لنزع السلاح "شائك ومعقد"

التطورات الآنفة، تأتي قبل أقل من شهرين على موعد حددته حكومة الزيدي وهو الثلاثين من سبتمبر/أيلول المقبل، لتفكيك الفصائل ونزع سلاحها. وهو ملفٌ عدّه عضو البرلمان السابق أحمد الفتلاوي، بأنه "شائك ومعقد"، إذ اعتبر أن "إلزام الحكومة نفسها بتاريخ قريب لحسم استحقاق متراكم منذ سنين طويلة، لم يكن صحيحاً".

وأوضح الفتلاوي أن "هناك ستة فصائل مسلحة تمتلك قوة تقدر بنحو 40% من الحشد الشعبي تسليحاً وعدداً، رافضةً حتى الآن مناقشة مسألة السلاح مع الحكومة"، معتبراً أن "القصف الأخير السعودي الأميركي، جاء بمثابة ورقة في صالح تلك المليشيات التي اعتبرت السلاح ضرورياً لحماية نفسها".

من جهته، وصف الخبير بالشأن السياسي العراقي، أحمد الحمداني، الوضع في البلاد بأنه "قابل للمفاجآت الكبيرة سواء الأمنية أو السياسية خلال الأسابيع القادمة". واعتبر في حديث لـ"العربي الجديد" أن الأزمة السياسية متعددة الاتجاهات، موضحاً أنها تشمل "استمرار شغور تسعة مناصب وزارية، ما يمثل نصف الحقائب في حكومة الزيدي، وتراجع الأخيرة في الحملة ضد ملفات وقضايا الفساد، فضلاً عن تعثّرها في سداد الرواتب للأسبوع الثاني على التوالي، وصولاً إلى أزمات الكهرباء والوقود الخانقة، وليس نهاية بالتحدي الأمني المتمثل بالفصائل وسلاحها".

إلى ذلك، لم يستبعد الحمداني في حديثه "سيناريو حصول مواجهة بين القوات العراقية وأحد الفصائل، في حال ذهبت الحكومة إلى تحقيق تعهداتها عنوة وبالقوة"، مشيراً إلى أن "هذا ما يخشاه الشارع العراقي اليوم". واختتم الحمداني قوله إنه "سيتعين على الزيدي الدخول في مفاوضات مع إيران، حول الفصائل الرافضة، كونها ترتبط عقائدياً وتنظيمياً بالحرس الثوري الإيراني، ولا يمكن التفكير بأي خيار لاستعمال القوة، كونه سيدخل العراق في أزمة أمنية خطيرة".