"كتائب حزب الله" العراقية تهدد بالدخول على خط الحرب إذا هوجمت طهران

- كتائب حزب الله تهدد بالتصعيد العسكري ضد الولايات المتحدة إذا هاجمت إيران، مؤكدة أن الحرب على إيران ستكون نارًا لا تُطفأ، مما يضع الحكومة العراقية في موقف محرج بسبب الضغوط الأمريكية لتفكيك الفصائل المسلحة. - البيان الصادر عن كتائب حزب الله يُتوقع أن يتبعه مواقف مشابهة من فصائل عراقية أخرى، مما يزيد من تعقيد الوضع السياسي والأمني في العراق. - القائم بالأعمال الأمريكي في بغداد وصف الفصائل المرتبطة بإيران بالإرهابية، مشددًا على أن إشراكها في الحكومة العراقية يتعارض مع الشراكة الأمريكية العراقية.

هددت "كتائب حزب الله"، أبرز الفصائل العراقية المسلحة الحليفة لطهران، بالدخول على خط الحرب في حال مهاجمة الولايات المتحدة إيران، مؤكدة في بيان أصدره الأمين العام للجماعة أبو حسين الحميداوي، أن "الحرب على إيران نار إذا أضرمت فلن تُطفأ". البيان الذي صدر في ساعة متأخرة من ليل أمس الاثنين، يُتوقع أن تليه مواقف من فصائل عراقية أخرى بنفس المضمون، وفقاً لما كشفه مصدر قريب من محور الفصائل العراقية في بغداد لـ"العربي الجديد".

وقال الحميداوي في بيان نشرته قنوات مرتبطة بالجماعة على تطبيق "تليغرام"، إن "رأس جبهة الباطل يمضي في إعداد العدّة لاستهداف الجمهورية الإسلامية في إيران، حصن الإسلام المحمدي، ومصدر عزّة الأمّة ودرع شرفها وقضاياها، وإنّ الواجب الشرعي والأخلاقي يحتّم على المجاهدين في سبيل الله الوقوف بما أوتوا من قوة إلى جانب الشعب الإيراني المسلم الشريف، الصابر المحتسب، المحاصَر من قوى الشر والإجرام، فالدفاع عن حرم الجمهورية الإسلامية إنما هو دفاع عن مقدسات الأمة"، وفقاً للبيان الذي تابع بالقول: "وللإخوة في إيران نقول: نحن معكم في السراء والضراء، وسيكون موقفنا واضحاً لا لبس فيه في الدفاع عن شعب إيران ومقدساته".

وحذر البيان من وصفه بـ"العدو الأميركي" من أن "الحرب على إيران ليست نزهة، بل هي نار إذا أضرمت فلن تُطفأ، إلا وقد دُست أنوفكم في التراب، وستدفعون ثمناً مضاعفاً عما يطمح إليه سيدكم الجشع من مكاسب".

ورغم أن الإعلان يُعتبر مصدر إحراج جديد للحكومة العراقية التي تواجه ضغوطاً متزايدة من واشنطن تجاه ملف الفصائل المسلحة الحليفة لطهران، ومسألة تفكيك ترسانتها العسكرية، إلا أن مصدراً مقرباً من فصائل مسلحة ضمن "تنسيقية المقاومة الإسلامية بالعراق"، التي تضم سبعة فصائل أخرى غير "كتائب حزب الله"، قال لـ"العربي الجديد"، إنه من المتوقع أن تصدر فصائل أخرى بيانات ومواقف مشابهة لموقف كتائب حزب الله، وتهدد في حال تمت مهاجمة طهران، بأنها سترد على ذلك بالدخول في المواجهة العسكرية ضد واشنطن.

وأبلغ المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية المعلومات، "العربي الجديد"، بأن "الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني

لم تمارس لغاية الآن أي ضغوط او وساطات من أجل منع إدخال هذه الفصائل بالتصعيد الحالي بين واشنطن وطهران"، عازياً السبب إلى "عدم جدوى التحركات لأن القرار تم اتخاذه".

ويأتي التطور بعد أيام من وصف القائم بالأعمال الأميركي في بغداد، جوشوا هاريس، الفصائل العراقية المرتبطة بإيران بـ"الإرهابية"، وقال في بيان نقلته السفارة الأميركية ببغداد عقب لقائه مع القيادي في الائتلاف الحاكم بالعراق عمار الحكيم، إن إشراك الجماعات المسلحة "الموالية لإيران"، في الحكومة العراقية المقبلة، يتعارض مع الشراكة الأميركية العراقية المتينة.

وأوضح البيان أن هاريس شدد على أن "إشراك المليشيات الإرهابية الموالية لإيران في الحكومة العراقية، بأي صفة كانت، يتعارض مع شراكة أميركية - عراقية متينة". وأضاف: "ستواصل الولايات المتحدة التأكيد بوضوح على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتفكيك المليشيات الإرهابية الخاضعة لأجندة خارجية، والتي تُهدد سيادة العراق واستقراره واقتصاده".