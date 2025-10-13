كتائب القسام: ملتزمون باتفاق غزة ما التزم الاحتلال به

أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، التزامها باتفاق غزة الذي تم التوصل إليه، والجداول الزمنية المرتبطة به ما التزم الاحتلال بذلك، وذلك في منشور عبر "تليغرام" بعيد الإفراج عن الدفعة الأولى من المحتجزين الإسرائيليين والبالغ عددهم 7، وذلك في مدينة غزة، شمالي القطاع. وأكدت "القسام" أن الاحتلال الإسرائيلي فشل في استعادة أسراه بالضغط العسكري، رغم تفوقه الاستخباري وفائض القوة التي يملكها، قائلة: "ها هو يخضع ويستعيد أسراه من خلال صفقة تبادلٍ، كما وعدت المقاومة منذ البداية".

وأضافت: "لطالما كانت المقاومة حريصةً على إيقاف حرب الإبادة، وسعت لذلك منذ الشهور الأولى، ولكن العدو أفشل كل الجهود لحساباته الضيقة، وإشباعاً لغريزة الوحشية والانتقام لدى حكومته النازية". وشددت على أنه "كان بإمكان الاحتلال النازي استعادة معظم أسراه أحياء منذ شهورٍ عديدة، ولكنه ظل يماطل ويكابر، وفضّل أن يقوم جيشه بقتل العشرات منهم نتيجة سياسة الضغط العسكري الفاشلة". وتوجهت "القسام" لـ"أسرانا الأحرار"، بالقول: "لقد قدّمت غزة ومقاومتها أغلى ما تملك، وسعت بأقصى استطاعتها من أجل كسر قيدكم، وعهداً أن تبقى قضيتكم على رأس أولوياتنا الوطنية حتى تنالوا حريتكم جميعاً".

وسلّمت "القسام" عند الثامنة من صباح اليوم بتوقيت القدس المحتلة، الدفعة الأولى من المحتجزين الإسرائيليين، للصليب الأحمر الدولي، وذلك في مدينة غزة، في وقت يُنتظر أن يتم تسليم المحتجزين الأحياء الباقين عند العاشرة، جنوبي قطاع غزة. على الجانب الآخر، نشر مكتب إعلام الأسرى صباحاً، قائمتين بأسماء الأسرى الفلسطينيين المتوقع الإفراج عنهم اليوم ضمن صفقة التبادل في غزة، وعددهم 1968 أسيراً؛ هم 1718 أسيراً من قطاع غزة، و250 أسيراً من أصحاب الأحكام العالية والمؤبدات.

ويأتي تبادل الأسرى والمحتجزين ضمن المرحلة الأولى من اتفاق غزة الذي سيتم توقيعه في وقت لاحق اليوم في شرم الشيخ المصرية، في قمة استثنائية يترأسها الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والأميركي دونالد ترامب. ويحمل الاتفاق في مراحله الأولى تنفيذ بنود أساسية تتمثل في إعادة تموضع للقوات الإسرائيلية والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين وإدخال المساعدات. وستنطلق الجولة الثانية من المفاوضات التي تبحث قضايا المرحلة التالية من الاتفاق المتمثلة، في إبعاد حركة حماس وسلاح الحركة وشكل الحكم، بعد تنفيذ المرحلة الأولى، وهي ملفات تبدو شائكة للغاية.