"كتائب القسام" تنشر فيديو لمحتجز إسرائيلي: هذه أيامنا الأخيرة

- نشرت كتائب القسام فيديو للأسير الإسرائيلي آلون أوهل ينتقد فيه رئيس الوزراء نتنياهو لرفضه صفقة تبادل الأسرى وتوسيع العمليات العسكرية في غزة، مما يزيد من معاناة السكان ويعرض حياة الأسرى للخطر. - أوهل وجه رسالة للمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لعدم دعم قرارات نتنياهو، وشكر عائلته على دعمهم رغم المعاملة القاسية، داعيًا لمواصلة الاحتجاجات. - أعلن جيش الاحتلال عن إصابة ضابط في اشتباك بغزة، بينما أكدت كتائب القسام استهداف دبابة إسرائيلية، وسط تصاعد العمليات العسكرية ضمن عملية "عربات جدعون 2".

نشرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين شريط فيديو لمحتجز إسرائيلي لديها، تحت عنوان "الأسير آلون أوهل... بسبب تعنّت نتنياهو ما زال في أسره داخل مدينة غزة منذ أكثر من 700 يوم"، يدعو فيه إلى مواصلة الضغط والاحتجاج لإبرام صفقة تبادل تقود للإفراج عنه وباقي المحتجزين الإسرائيليين قبل فوات الآوان. ووجه المحتجز الإسرائيلي انتقادات شديدة إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بسبب رفضه إبرام اتفاق ومضيه في توسيع عمليات الإبادة البرية إلى عمق مدينة غزة المكتظة بالسكان، التي تواجه كارثة إنسانية في ظل أزمة المستشفيات وانعدام المأوى لآلاف النازحين الباحثين عن النجاة.

وبدأ المحتجز آلون أوهل رسالته بانتقاد تصريحات سابقة لنتنياهو قال خلالها "سنستعيد كل من هو على قيد الحياة من الأسرى"، متسائلاً إن كان هناك من يزال يصدق كلام نتنياهو. ووجه المحتجز شكره لعائلته قائلاً: "أعلم أنكم تعانون من أجلي، للأسف أصبح دعم الأسرى جريمة"، مضيفاً "أعلم أن شرطة (وزير الأمن الداخلي إيتمار) بن غفير تتعامل معكم كمجرمين"، ودعاهم إلى مواصلة الاحتجاج من أجل إطلاق سراحه.

عبر فيديو بثته القـــسام.. الجندي الأسير "آلون أوهل":



- نتنياهو ومن معه يريدون قتلنا، هذه أيامنا الأخيرة، وعلى عائلاتنا والمستوطنين الاستمرار بالمظاهرات



- أدعو "ويتكوف" للضغط على نتنياهو من أجل عدم قتلنا، لا تساعده في ذلك. pic.twitter.com/wR8EYyUN4a — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 22, 2025

وفي إشارة إلى نيّات نتنياهو إعادة احتلال مدينة غزة وتهجير الفلسطينيين منها، قال أوهل "لكنكم تعلمون أن مصيرنا تحدّد وهذه هي أيامنا الأخيرة"، مشدداً على أن "الأسرى الإسرائيليين تحولوا إلى عبء على هذه الحكومة"، وحذر "سيقتولننا... سيقتولننا ولن يعود أحد على قيد الحياة"، قبل أن يضيف "هم يحاولون التخلص من الأسرى أرجوكم أوقفوهم بأي طريقة".

كذلك وجه المحتجز الإسرائيلي في شريط الفيديو رسالة إلى المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف قائلاً: "أرجوك لا تدع نتنياهو يقتلنا. لا تساعده في ذلك"، مطالباً إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "بالتوقف عن عدم قرارات المجنون نتنياهو في حربه ضدّ الشعب الإسرائيلي وضد الأسرى الإسرائيليين".

وقبل يومين نشرت كتائب القسام صورة للمحتجزين الإسرائيليين لديها، وأرفقتها بالتعليق الآتي: "بسبب تعنّت نتنياهو وخضوع زامير... صورة وداعية إبان بدء العملية في غزة"، وكان لافتاً أن "القسام" أطلقت اسم رون أراد على كلّ الأسرى، في إشارة إلى الطيار الإسرائيلي الذي سقطت طائرته وهي من طراز "فانتوم"، في لبنان خلال مهمة عام 1986، ونجا من الحادث مع زميله، لكن إسرائيل لم تتمكّن من استعادته حياً أو استعادة جثمانه.

من ناحية أخرى، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن إصابة ضابط في صفوفه بجروح خطيرة خلال اشتباك في مدينة غزة، شمالي القطاع. وأوضح أنه جرى نقل الضابط المصاب لتلقي العلاج إثر الاشتباك المباشر، فيما قالت كتائب القسام إنها استهدفت دبابة إسرائيلية من طراز "ميركفا" بعبوة أرضية شديدة الانفجار بمحيط مسجد البراء جنوب حي الصبرة جنوب مدينة غزة أمس الأول السبت.

وتصاعدت وتيرة العدوان الإسرائيلي على مدينة غزة في ظل استمرار العملية الرامية لاحتلال المدينة، ضمن ما يعرف بعملية "عربات جدعون 2"، إذ كثف الاحتلال الإسرائيلي من عمليات القصف الجوي والمدفعي، إلى جانب عمليات النسف والتوغل. وشهدت الساعات الأخيرة قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتركيز على مناطق بعينها، لدفع الناس للنزوح نحو مناطق الجنوب ووسط القطاع، في ظل وجود مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين لم يغادروا مدينة غزة حتّى اللحظة.