- وصل كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم عمروف إلى فلوريدا للاجتماع مع ممثلين أميركيين بعد تعثر محادثات السلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا، حيث قدم تقريره للرئيس زيلينسكي. - تأمل كييف في زيارة المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، لكن التركيز الأميركي تحول بعيداً عن أوكرانيا وسط الحرب في إيران، مع تعثر المحادثات بشأن منطقة دونيتسك. - عُقدت محادثات ثلاثية في فبراير، وتواصلت المحادثات بشكل منفصل منذ ذلك الحين، مع إعلان روسيا وقف إطلاق نار مؤقت في مايو، لكن التوترات استمرت مع اتهامات متبادلة بانتهاك الهدنة.

قال مصدر إنّ كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم عمروف وصل إلى فلوريدا لعقد اجتماع مع ممثلين أميركيين، وذلك بعد تعثر محادثات السلام الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا خلال الأشهر القليلة الماضية. وقال مستشار الاتصالات في الرئاسة الأوكرانية دميترو ليتفين للصحافيين رداً على سؤال عن تقارير بشأن زيارة عمروف: "نعم، لقد ذهب، وقدّم بالفعل تقريره إلى الرئيس (فولوديمير زيلينسكي). وستتوفر معلومات عن ذلك قريباً".

وكانت كييف تأمل أن يزور المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر أوكرانيا في وقت سابق من هذا الربيع، لكن الزيارة لم تتم. وتحول تركيز واشنطن إلى حد كبير بعيداً عن أوكرانيا وسط الحرب الدائرة في إيران. ولم يقدم المصدر مزيدا من التفاصيل. وتتعثر المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بشأن منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا. وتطالب موسكو كييف بسحب قواتها من أجزاء من المنطقة التي فشلت في الاستيلاء عليها في غزوها الشامل المستمر منذ أربع سنوات. وتقول أوكرانيا إنها لن تتنازل عن الأراضي التي تسيطر عليها.

وعُقدت الجولة الأحدث من المحادثات الثلاثية بين أوكرانيا وروسيا بمشاركة ممثلين أميركيين في فبراير/ شباط. ومنذ ذلك الحين، لم يجر ممثلو أوكرانيا وروسيا سوى محادثات منفصلة مع الفريق الأميركي. وأجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين مكالمة هاتفية في 29 إبريل/ نيسان لمناقشة وقف إطلاق نار محتمل. وأعلنت روسيا وقفاً لإطلاق النار يومي الثامن والتاسع من مايو/ أيار، وهي الفترة التي تحتفل فيها بانتصار الاتحاد السوفييتي على ألمانيا النازية وتقيم عرضاً عسكرياً في موسكو، وهو حدث له أهمية كبيرة للكرملين.

وقالت أوكرانيا إن روسيا لا تريد وقف إطلاق النار إلا لحماية استعراضها العسكري، حيث يساورها القلق من هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية، وعرضت وقفاً لإطلاق النار مفتوح المدة يبدأ في السادس من مايو. ولم يوافق أي من الطرفين على المقترحات. وهددت روسيا باستهداف وسط كييف إذا هاجمت أوكرانيا موسكو. واتهمت كييف روسيا بانتهاك وقف إطلاق النار، قائلة إنها سترد بالمثل على تصرفات روسيا.

(رويترز، فرانس برس)