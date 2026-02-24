- تغيير استراتيجي في التهريب: زعمت هيئة البث الإسرائيلية أن حماس اعتمدت على التيارات البحرية الطبيعية في الشتاء لتهريب العتاد إلى غزة، متخلية عن الأنفاق والشاحنات، باستخدام حاويات تبحر تحت سطح البحر لتفادي الرادار. - التعاون مع خلايا سيناء: تدير حماس عمليات التهريب بالتعاون مع خلايا في سيناء، مستغلةً الظروف البحرية والظلام لإيصال الحاويات إلى سواحل غزة، مع استخدام طائرات مسيّرة لتمويه المراقبة الإسرائيلية. - تهريب مواد صاروخية: تهرّب حماس مواد حيوية مثل HTPB لتعزيز منظومتها الصاروخية، مما يعكس إعادة تأهيل قدراتها الاستراتيجية، وسط تهديدات إسرائيلية بتوجيه إنذار نهائي لنزع سلاح الحركة.

زعمت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (كان)، اليوم الثلاثاء، أن حركة حماس أجرت تغييراً استراتيجياً في طرق التهريب إلى داخل قطاع غزة، معتمدة على عمليات تهريب تقوم على استغلال التيارات البحرية الطبيعية في فصل الشتاء، وذلك بالتعاون مع خلايا في شبه جزيرة سيناء.

وأضافت "كان" أن حماس تخلت عن عمليات التهريب النشطة عبر الأنفاق والشاحنات، ولجأت إلى استخدام حاويات ذات وزن ملائم تبحر تحت سطح البحر، معتقدةً أن هذه الطريقة تُمكّن الحاويات من الإفلات من الرادار بفضل "الضجيج البحري" والأمواج العاتية. وطبقاً للقناة الإسرائيلية، فإن المهرّبين يقذفون العتاد المهرّب على بعد نحو خمسة أميال بحرية من شاطئ الشيخ زويد في القطاع، مستغلين ظروف البحر؛ إذ يستخدمون التيار البحري الذي تصل سرعته إلى عقدتين، وتحت غطاء الظلام تصل الحاويات إلى سواحل دير البلح وخانيونس خلال مدة تتراوح بين عشر إلى أربع عشرة ساعة.

وتابعت زاعمة أن هذه العمليات تُديرها عدّة خلايا في سيناء، وفي المجال البحري، وفي غزة، مدعيةً أن العمليات تنفذ بواسطة تمويه يقوم على إطلاق طائرات مسيّرة مخصّصة للتهريب باتجاه الحدود الإسرائيلية - المصرية، وذلك بهدف إشغال منظومات المراقبة والاعتراض التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

إلى ذلك، ادّعت القناة الإسرائيلية أنه بأسلوبها الجديد تهرّب حماس مواد حيوية إلى القطاع تستخدمها ضمن منظومتها الصاروخية؛ إذ بين المواد التي تهرّبها يوجد مكوّن HTPB وهو مكوّن يُستخدم في الوقود الصلب الذي تعتمد عليه الصواريخ، ما يتيح زيادة كبيرة في مدى الصواريخ ودقتها، معتبرة ما سبق مؤشراً على إعادة تأهيل القدرة الاستراتيجية لحماس، رغم الظروف والعقبات الماثلة أمامها.

يأتي ذلك تزامناً مع تصاعد لهجة تل أبيب بشأن نزع سلاح حركة حماس، إذ قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الاثنين، إن الأيام القليلة المقبلة قد تشهد توجيه "إنذار نهائي" إلى الحركة لتفكيك بنيتها ونزع سلاحها بالكامل. وأشار إلى أنه في حال عدم استجابة الحركة، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيحصل، بحسب تقديره، على "شرعية دولية ودعم أميركي" للتحرك عسكرياً، لافتاً إلى أن المؤسسة العسكرية تعد خططاً في هذا السياق وتخضعها لنقاشات سياسية بهدف تطويرها.