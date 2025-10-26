كامالا هاريس تلمح إلى إمكان خوضها الانتخابات الأميركية مجددًا

- كامالا هاريس تلمح إلى إمكانية ترشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2028، مؤكدة أنها لم تنتهِ من السياسة الأميركية بعد، وتؤكد أن حفيدتي شقيقتها ستريان رئيسة في المكتب البيضاوي في حياتهن. - في مقابلة مع "بي بي سي"، انتقدت هاريس فريق بايدن لعدم دعمه لها كنائبة، ووصفت السماح له بالترشح لولاية ثانية بأنه "تهور". - دعت هاريس الأميركيين للوقوف ضد سياسات ترامب الاقتصادية، معتبرة أنها تسببت في ركود اقتصادي واستفاد منها الأثرياء.

ألمحت نائبة الرئيس الأميركي السابقة كامالا هاريس في مقابلة تلفزيونية مع قناة بريطانية إلى أنها قد تترشح مجددا للانتخابات الرئاسية. وقالت هاريس التي حلت مكان جو بايدن كمرشحة رئاسية عن الحزب الديمقراطي في عام 2024 لكنها أخفقت أمام منافسها الجمهوري دونالد ترامب، إنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستترشح مرة أخرى للبيت الأبيض.

لكن المرأة البالغة 61 عاما شددت على أنها "لم تنته بعد" من السياسة الأميركية وأن حفيدتي شقيقتها مايا، ستريان رئيسة في المكتب البيضاوي "في حياتهن بالتأكيد". وأضافت هاريس في مقابلة مع قناة "بي بي سي" من المقرر بثها كاملة الأحد "عشت حياتي المهنية بأكملها حياة خدمة عامة"، مردفة "لم أقرر بعد ما الذي سأفعله في المستقبل، بخلاف ما اقوم بفعله الآن".

وتعد هذه التعليقات أقوى تلميح حتى الآن إلى أن هاريس قد تحاول أن تكون مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات عام 2028. وتأتي المقابلة بعد نشر كامالا هاريس لمذكراتها الشهر الماضي والتي اعترفت فيها بأنه كان من "التهور" السماح لبايدن بالترشح لولاية ثانية. كما اتهمت فريقه في البيت الأبيض بعدم دعمها عندما كانت نائبة له، وفي بعض الأحيان إعاقتها عن ممارسة مسؤولياتها.

وفي 1 مايو/ أيار الماضي، دعت كامالا هاريس الأميركيين إلى الوقوف معاً ضد الرئيس دونالد ترامب وما وصفته بأنه "أكبر أزمة اقتصادية من صنع الإنسان في تاريخ الرئاسة الحديث". أدلت هاريس بهذه التعليقات، في أكبر خطاب لها منذ مغادرتها منصبها، فيما يعد عودة سياسية لمرشحة الحزب الديمقراطي. وفي حديثها بمناسبة مرور 100 يوم منذ تولي ترامب منصبه، قالت هاريس إنّ الرسوم الجمركية، التي تشكل السمة المميزة لسياسته الاقتصادية، "تؤدي بوضوح إلى ركود اقتصادي". وأضافت أن سياسات ترامب استفاد منها الأثرياء، ووصفت سياسته بأنها "رؤية ضيقة أنانية".

(فرانس برس، العربي الجديد)