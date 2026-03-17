كالاس تدعو الولايات المتحدة وإسرائيل إلى إنهاء الحرب على إيران

- دعت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة وإسرائيل لإنهاء الحرب على إيران، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يجري مشاورات مع دول المنطقة لبحث سبل وقف الصراع دبلوماسيًا. - رفضت دول أوروبية دعوات ترامب للمشاركة في تأمين مضيق هرمز، حيث تسيطر إيران، مشددة على عدم استعدادها لتعريض قواتها للخطر في حرب لم تبدأها، رغم تحذيرات ترامب من عواقب سلبية على الناتو. - اقترحت كالاس تكرار نموذج مبادرة البحر الأسود لمضيق هرمز، بالتعاون مع الأمم المتحدة، لضمان حرية الملاحة وتجنب أزمات غذائية وطاقة عالمية.

دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة وإسرائيل إلى إنهاء الحرب على إيران، قائلة إن الاتحاد الأوروبي يجري مشاورات مع حكومات في المنطقة لبحث سبل وقف هذا الصراع. وقالت كالاس أيضاً في مقابلة مع "رويترز" في بروكسل إن مشاركة أوروبا في الجهود الرامية إلى تأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز ما زالت خياراً مطروحاً، لكنها رجحت أن تأتي هذه المشاركة في إطار حلّ دبلوماسي.

ورفضت عدة دول أوروبية دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب

للمشاركة في مهمة لتأمين حرية الملاحة في المضيق، وهو نقطة عبور رئيسية للنفط والغاز والسلع الأخرى، والذي تسيطر عليه إيران حالياً بشكل كبير. وقال القادة الأوروبيون إنهم غير مستعدين لتعريض قواتهم للخطر في خضم حرب لم يبدأوها، رغم تحذير ترامب من أن ترددهم قد تكون له عواقب سلبية على حلف شمال الأطلسي. وقالت كالاس إن أوروبا لا تفهم بعض الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة في عهد ترامب أو أهدافها في إيران، لكنها أشارت إلى أن أوروبا تكيفت مع عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات ترامب، وأصبحت "أكثر هدوءاً" في ردها.

ورداً على سؤال عما إذا كان الوقت قد حان لإنهاء الحرب، قالت كالاس "بالتأكيد. أعتقد... سيكون من مصلحة الجميع أن تتوقف هذه الحرب. المشكلة في الحروب هي أن بدءها أسهل من إنهائها، وهي دائماً ما تخرج عن السيطرة"، مشددة على أن الاتحاد مستعد للمساعدة "دبلوماسياً لجمع الأطراف معاً لوقف هذه الحرب فعلياً". وأضافت "أجرينا مشاورات مع دول المنطقة مثل دول الخليج والأردن ومصر، بشأن ما إذا كان بإمكاننا أيضاً تقديم مقترحات لإيران وإسرائيل والولايات المتحدة للخروج من هذه الأزمة بطريقة تتيح للجميع حفظ ماء الوجه"، ولم تقدّم مزيداً من التفاصيل حول هذه المشاورات.

كالاس تستحضر نموذج مبادرة البحر الأسود لمضيق هرمز

وأشارت إلى أن "القلق الرئيسي للدول الأوروبية هو أنه لم يتم التشاور معنا قبل بدء هذه الحرب، بل على العكس تماماً. حاول عدد من الأوروبيين إقناع الولايات المتحدة وإسرائيل بعدم بدء هذه الحرب". مع ذلك، فإن الحرب تداعياتها كبيرة على أوروبا وعلى أسعار الطاقة بشكل مباشر بسبب سيطرة إيران على مضيق هرمز. وقالت كالاس "لا أحد مستعد لتعريض شعبه للخطر في مضيق هرمز... علينا إيجاد... طرق دبلوماسية لإبقاء هذا الممر مفتوحاً حتى لا نواجه... أزمة غذائية وأزمة أسمدة وأزمة طاقة في العالم".

وعرضت كالاس فكرة تكرار اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة لإخراج حبوب من أوكرانيا في وقت الحرب. ويسمح هذا الاتفاق لأوكرانيا بتصدير الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة عبر البحر الأسود، دون تعرض السفن المدنية لهجمات روسية. وذكرت كالاس أنها تحدثت مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حول هذه الفكرة، وأن الأمم المتحدة "تعمل على ذلك".

(رويترز)