كالاس: الولايات المتحدة تريد تقسيم أوروبا

- أكدت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن الولايات المتحدة تسعى لتقسيم أوروبا ولا تحب الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى ضرورة تعامل دول الاتحاد بشكل جماعي مع ترامب. - شددت كالاس على أهمية الاستثمار في الصناعة الدفاعية الأوروبية، رغم الحاجة للشراء من أمريكا بسبب نقص الإمكانات الأوروبية. - استهدفت إدارة ترامب الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية وفتح تحقيقات تجارية، مما يهدد بتصعيد التوترات التجارية مع دول مثل الصين والهند واليابان.

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن الولايات المتحدة تسعى إلى "تقسيم أوروبا" وإنها لا "تحب الاتحاد الأوروبي". وفي مقابلة نشرتها صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الجمعة بعد أكثر من عام من الاضطرابات في العلاقات بين الجانبين، أكدت كالاس أن "من المهم أن يدرك الجميع أن الولايات المتحدة واضحة جدا في رغبتها في تقسيم أوروبا. فهي لا تحب الاتحاد الأوروبي".

واعتبرت كالاس أن نهج الولايات المتحدة تجاه الاتحاد الأوروبي يكرر التكتيكات التي يستخدمها خصوم الاتحاد. وأضافت أن دول الاتحاد الأوروبي ينبغي ألا تتعامل مع ترامب على أساس ثنائي، بل يجب أن تتعامل معه بشكل جماعي "لأننا قوى متساوية عندما نكون معا". ومع ذلك، قالت كالاس إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى "الشراء من أميركا لأننا لا نملك الأصول أو الإمكانات أو القدرات التي نحتاجها"، مشددة على حاجة أوروبا إلى الاستثمار في صناعتها الدفاعية الخاصة.

واستهدف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاتحاد الأوروبي مرارا خلال ولايته الثانية، وفرض رسوما جمركية على الدول الأعضاء ودول أخرى. وتحدث عن ضم غرينلاند، وهي خطوة يمكن أن تحدث تصدعاً في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأطلقت إدارة ترامب هذا الأسبوع سلسلة من التحقيقات التجارية بشأن الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، مثل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك، بدعوى ممارسات تجارية غير عادلة. وبموجب هذه التحقيقات، تواجه هذه الدول رسوما جمركية جديدة بحلول الصيف المقبل بعدما ألغت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي معظم برنامج الرسوم الذي أقره ترامب سابقا.

(رويترز، العربي الجديد)