كازاخستان تقر دستوراً جديداً بتأييد 87.15% من الناخبين

- صوت 87.15% من الناخبين في كازاخستان لصالح دستور جديد يهدف إلى تبسيط هيكل البرلمان وإعادة منصب نائب الرئيس، مع منح الرئيس صلاحيات تعيين نائبه ومسؤولين آخرين. - أثارت سرعة صياغة الدستور تكهنات حول نوايا الرئيس توكاييف بشأن تعيين خليفة أو تعديل مدة ولايته، مع تأكيده أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى في 2029. - يأتي الاستفتاء في إطار إصلاحات سياسية ومؤسساتية بعد اضطرابات يناير 2022، مع تعديلات دستورية تهدف إلى إعادة توزيع الصلاحيات وتعزيز دور البرلمان.

ذكرت مفوضية الانتخابات المركزية في كازاخستان، اليوم الاثنين، أن 87.15% من الناخبين في البلاد صوتوا لصالح إقرار دستور جديد. وأضافت المفوضية أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 73.12%. ويهدف الدستور الجديد إلى تبسيط هيكل البرلمان وإعادة منصب نائب الرئيس، الذي جرى إلغاؤه في 1996. ويمنح الرئيس الحق في تعيين نائبه، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الرئيسيين الآخرين.

ودفعت سرعة صياغة الدستور بعض المحللين في كازاخستان إلى التكهن بأن الرئيس قاسم جومارت توكاييف ربما يتطلع إلى تعيين خليفة له في منصب نائب الرئيس وترك منصبه مبكراً، أو البقاء في منصبه مع تعديل مدة ولايته بموجب الدستور الجديد. وبعد الإدلاء بصوته في العاصمة نور سلطان (آستانة سابقاً)، ورداً على سؤال حول ما إذا كان الدستور سيسهل انتقال السلطة في المستقبل، قال توكاييف إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى في 2029 عند انتهاء ولايته.

ويأتي الاستفتاء على الدستور الجديد في ظل مساعٍ أعلنتها السلطات خلال السنوات الأخيرة لإجراء إصلاحات سياسية ومؤسساتية، عقب الاضطرابات التي شهدتها البلاد في يناير/ كانون الثاني 2022. وقد تعهد الرئيس آنذاك بإطلاق مسار إصلاحي يهدف إلى إعادة تنظيم مؤسسات الدولة وتعزيز دور البرلمان في النظام السياسي.

كما شهدت كازاخستان خلال الأعوام الماضية تعديلات دستورية متتالية هدفت إلى إعادة توزيع بعض الصلاحيات داخل بنية الحكم. ويرى مراقبون أن إعادة استحداث منصب نائب الرئيس تمثل خطوة قد تؤثر في ترتيبات انتقال السلطة مستقبلاً، خصوصاً في ظل النقاشات المتزايدة داخل البلاد حول شكل النظام السياسي ودور الرئاسة في المرحلة المقبلة.

(رويترز)