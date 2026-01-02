كارولينا الشمالية: إحباط هجوم محتمل بالسكاكين مستلهم من أفكار "داعش"

- أحبط مكتب التحقيقات الفيدرالي هجومًا إرهابيًا محتملًا في كارولينا الشمالية كان يخطط له كريستيان ستورديفانت، مستلهمًا من تنظيم داعش، حيث كان يعتزم مهاجمة محل بقالة بالسكاكين ليلة رأس السنة. - تم القبض على المشتبه به بعد تواصله مع عميل سري ادعى الانتماء لداعش، وعُثر في منزله على خطط مكتوبة ومعدات تكتيكية، ويواجه تهمًا بمحاولة دعم منظمة إرهابية أجنبية. - القوانين الأميركية تسمح بالعمل السري مع المشتبهين للإيقاع بهم، وقد تم تعديلها بعد هجمات 11 سبتمبر لتمكين اعتقال الأفراد بناءً على نواياهم الإرهابية.

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي، مساء اليوم الجمعة، إحباط هجوم إرهابي محتمل كان يُخطط لتنفيذه ليلة رأس السنة في ولاية كارولينا الشمالية. وكتب مدير المكتب كاش باتيل، على حسابه في منصة إكس، أن المشبه به "استلهم فكرة الهجوم مباشرة من تنظيم داعش"، مشيرا إلى أنه "تم إنقاذ الأرواح".

وأوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي – فرع كارولينا الشمالية، في مؤتمر صحافي، أن المتهم أميركي يُدعى كريستيان ستورديفانت، يبلغ من العمر 18 عاما، من منطقة شارلوت، وكان يخطط لمهاجمة محل بقالة باستخدام السكاكين. ووجهت السلطات إليه تهم محاولة تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية، ويواجه عقوبة قد تصل إلى 20 عاما سجنا، مشيرة إلى أنها كانت تتابعه منذ عام 2022.

وأوضح المسؤولون أن الإيقاع بالمشتبه به تم عبر مخبر سري، حيث تواصل مع عميل متخف تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي ادعى الانتماء إلى تنظيم داعش، وقالوا إنه كان "يخطط للهجوم مع شخص اعتقد أنه ينتمي إلى التنظيم، لكنه في الواقع كان موظفا سريا"، مضيفين أنه "خطط لذبح أميركيين في محل بقالة ومطعم باستخدام السكاكين"، وأنه كان يستعد لما وصفه بـ"الجهاد"، وخلال تفتيش منزله، عثرت السلطات على خطط مكتوبة بخط اليد بعنوان "هجوم السنة الجديدة 2026"، إضافة إلى سكاكين ومعدات تكتيكية أخرى.

ولا يسمح القانون الأميركي بتوجيه تهم إرهاب لمواطنين أميركيين من دون وجود ارتباط بمنظمة إرهابية أجنبية أو العمل معها لمحاولة تنفيذ عمل إرهابي. وقبل هجمات 11 سبتمبر/أيلول، لم يكن متاحا قانونيا توجيه تهم أو اعتقال أميركيين بناء على النية فقط، غير أن القوانين عُدلت لاحقا بما يسمح باحتجاز أشخاص على أساس جريمة محتملة، إضافة إلى إتاحة العمل السري مع مشتبهين والتظاهر بالمشاركة في التخطيط لجرائم للإيقاع بهم.

وقال المسؤولون إن المشتبه به "كان يقرأ مواد تنظيم داعش على الإنترنت، وينتج مقاطع فيديو مرتبطة بالتنظيم، واعتقد أنه عضو فيه، كما نشر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعمه"، مضيفين أنه ذكر في رسائل أنه "سيقوم بالجهاد قريبا"، وأشاروا إلى أنه كان يستهدف، بحسب ملاحظاته، "يهودا ومسيحيين ومثليين"، وافترضوا أنه ربما كان سيؤذي عائلته التي يعيش معها، مؤكدين أنه كان يعمل بمفرده.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد أعلن في وقت سابق أنه ألقى القبض، منتصف الشهر الماضي، على خمسة أشخاص قال إنهم ينتمون إلى جماعة يسارية تُعرف باسم "جبهة تحرير جزيرة السلاحف"، كانوا يخططون لتنفيذ هجمات في خمسة مواقع مختلفة ليلة رأس السنة في لوس أنجليس. وقال كاش باتيل إن المشتبه بهم أعضاء في فرع "راديكالي" من الجماعة، مشيرا إلى أنهم أوقفوا أيضا عبر مخبرين سريين.