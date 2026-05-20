- أقر الجمهوريون في مجلس نواب كارولينا الجنوبية خريطة انتخابية جديدة تهدف إلى منحهم المقعد الديمقراطي الوحيد في الكونغرس، استجابة لمطالب ترامب بإعادة رسم الخرائط الانتخابية لمنع الديمقراطيين من الفوز بأغلبية مجلس النواب في الانتخابات المقبلة. - تعرف عملية إعادة رسم الدوائر الانتخابية باسم "جيري ماندرينغ"، وتعتبر أكبر عملية فساد قانونية في السياسة الأميركية، حيث يسعى الجمهوريون لتعديل الخرائط في عدة ولايات، بينما يرد الديمقراطيون بتعديلات تمنحهم مقاعد إضافية. - تستهدف الخريطة الجديدة دائرة النائب الديمقراطي جيمس كلايبورن، وتثير مخاوف من تقسيم المجتمعات المحلية وتنافس على الموارد، مع توقعات بتحرك الديمقراطيين لرفع دعاوى قضائية.

أقر الجمهوريون في مجلس النواب لولاية كارولينا الجنوبية، اليوم الأربعاء، خريطة انتخابية جديدة تهدف إلى منح الجمهوريين المقعد الديمقراطي الوحيد للولاية في الكونغرس، استجابة لمطالب الرئيس دونالد ترامب

بإعادة رسم الخرائط الانتخابية في محاولة لمنع الديمقراطيين من الفوز بأغلبية مجلس النواب الأميركي في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وتعرف عملية إعادة رسم الدوائر الانتخابية باسم "جيري ماندرينغ"، وتوصف بأنها أكبر "عملية فساد" قانونية في السياسة الأميركية. وأشعل ترامب العام الماضي هذه المعركة عندما حث الجمهوريين في تكساس على إعادة رسم الدائرة بما قد يمنحهم خمسة مقاعد إضافية في مجلس النواب، وبالفعل تم إقرار خريطة جديدة، كما ضغط من أجل تعديلات أخرى على عدد من الولايات، ورد الديمقراطيون بإجراء تعديلات تمنحهم مقاعد إضافية في كاليفورنيا.

وتستهدف إعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية في كارولينا الجنوبية، التي أحيلت الآن إلى مجلس شيوخ الولاية، دائرة النائب جيمس كلايبورن، أحد أبرز صناع القرار داخل الحزب الديمقراطي، وهو سياسي من ذوي البشرة السوداء. ويشغل الجمهوريين ستة مقاعد من أصل سبعة مقاعد مخصصة للولاية في مجلس النواب، ومن المقرر أن يعقد حاكم الولاية الجمهوري هنري ماكماستر جلسة استثنائية لمناقشة الملف بعد تردد وخشية من أن تؤدي الخرائط الجديدة إلى نتائج عكسية.

ويسعى الجمهوريون لإنهاء الخرائط الجديدة قبل بدء التصويت المبكر في 26 مايو/ أيار الجاري في الانتخابات التمهدية التي تتم في التاسع من يونيو/حزيران المقبل، ما يعني أن هناك أقل من أسبوع واحد أمامهم لإقرار الخرائط الجديدة، كما يتوقع أن يتحرك الديمقراطيون لرفع دعاوى قضائية. ونقلت صحيفة نيويورك تايمر عن كلير ووفورد، أستاذة العلوم السياسية في كلية تشارلستون، قولها إنّ الخريطة الجديدة ستعمل على تقسيم مجتمعات محلية تشاركت لفترات طويلة الدوائر، حيث تقترح في دائرة النائب الديمقراطي ضم منطقة سياحية شهيرة هي ميرتل بيتش، وهو ما قد يؤدي إلى تنافس على جذب الموارد والاستثمارات، غير أنها أشارت إلى وجود مخاوف لدى الجمهوريين من أن تؤدي الخريطة إلى نتائج عكسية مبالغ فيها.