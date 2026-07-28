كاتس يوعز بتوسيع العدوان واحتلال المخيّمات في الضفة

أوعز وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس

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لجيشه بالاستعداد لاحتلال مخيم آخر للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، على غرار احتلال مخيمي جنين ونور شمس، بالإضافة إلى الاستعداد لتوسيع نطاق العمليات العسكرية العدوانية التي وصفها بـ"مكافحة الإرهاب". وأتى قرار كاتس في اجتماع أمني عقده مساء أمس الاثنين، بمشاركة رئيس الأركان إيال زامير، ورئيس شعبة العمليات إيتسيك كوهين، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) شلومي بيندر، وقائد القيادة الوسطى آفي بلوط، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأمنيين.

وفي بيان أصدره مكتب كاتس، اليوم الثلاثاء، أكّد الأخير ما تقدّم، فيما تشهد الضفة الغربية المحتلة حالة غليان، وتصاعد في منسوب التوتر بسبب العمليات الإرهابية والاعتداءات التي يشنّها المستوطنون على الفلسطينيين؛ حيث يحرقون بيوت الأخيرين وممتلكاتهم، ويسممون ماشيتهم، ويخرّبون مزارعهم وحقولهم، فضلاً عن حالات إطلاق النار والمواجهات التي أفضت في كثيرٍ منها لاستشهاد فلسطينيين.

كاتس يلغي الاعتقال الإداري عن مستوطن

في غضون ذلك، استسلم كاتس لحملة المستوطنين ضده، وأمر بعدم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المستوطن تال يانون درديك، الذي يخوض إضراباً عن الطعام ويتلقى العلاج في المستشفى، بحسب موقع "سروغيم" الإسرائيلي، الذي يُركز على نقل أخبار المستوطنين والمستوطنات.

وطبقاً للموقع، فقد قرر كاتس في ختام جلسة الأمس، أنه في أعقاب قرار لجنة الاستئناف العسكرية في الضفة الغربية، تمّ قبول الاستئناف المقدم ضد أمر الإبعاد الذي أصدره قائد المنطقة الوسطى، بناءً على توصية من "الشاباك"، ضد المستوطن، وذلك "بسبب عيوب في طريقة إصدار الأمر"؛ وعلى ضوء ذلك، أمر كاتس بعدم تجديد الأمر، بل "معالجة المشكلة بطرق أخرى".

وكان المستوطن المذكور قد صدر بحقه أمر إبعادٍ عن الضفة، مع السماح له بالإقامة في منزل قريبته، ولكنه استأنف القرار ورُفض طلبه، ثم خالف الحُكم فاعتقلته الشرطة. وخلال فترة اعتقاله بدأ إضراباً عن الطعام استمر 17 يوماً، ونقل إثر ذلك إلى المستشفى. وهو ما دفع شخصيات سياسية ومسؤولين، إلى التضامن معه ودعمه؛ ومن بين هؤلاء كان الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد؛ حيث طالبوا كاتس بإلغاء أمر الاعتقال والإبعاد.