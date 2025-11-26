كاتس يهدد: لن يكون هناك هدوء في لبنان ما لم يتحقق أمن إسرائيل

- تصاعد التوتر بين إسرائيل ولبنان بعد اغتيال القائد العسكري في حزب الله، هيثم علي الطبطبائي، مع تهديدات إسرائيلية بعدم استقرار لبنان ما لم يُضمن "أمن إسرائيل"، وسط ضغوط أميركية لنزع سلاح حزب الله. - تُظهر صور الأقمار الاصطناعية استمرار الجيش الإسرائيلي في الاحتفاظ بمواقع داخل الأراضي اللبنانية، مما يعكس عدم الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار وتضرر القرى الحدودية اللبنانية. - يرفض حزب الله نزع سلاحه، مدعومًا من إيران التي تعتبر وجوده ضروريًا لحماية لبنان، في ظل الاتهامات الأميركية والإسرائيلية للمماطلة اللبنانية.

هدد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، بأنّ لبنان لن ينعم بالهدوء ما لم يُضمن "أمن إسرائيل"، في وقت يتصاعد التوتر بعد عام على اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله. وقال كاتس أمام الكنيست، إنّ إسرائيل "لن تسمح بأي تهديد ضد سكان الشمال"، مؤكداً أنّ الإجراءات العسكرية "ستستمر وقد تتصاعد"، ومشدداً على أن بيروت "لن تعرف الهدوء أو الاستقرار" طالما بقيت التهديدات قائمة. وجاءت تصريحاته بعد أيام من اغتيال القائد العسكري في حزب الله هيثم علي ‏الطبطبائي في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع تأكيده مجدداً أن إسرائيل ماضية في هدف نزع سلاح حزب الله.

التصعيد الإسرائيلي يتزامن مع ضغوط أميركية على الحكومة اللبنانية لدفعها نحو تنفيذ شرط نزع السلاح، فيما أعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال زيارته لبيروت عن مخاوف بلاده من "أي احتمالات تصعيد"، مؤكداً أن القاهرة تبذل جهوداً حثيثة لتجنيب لبنان ويلات الحرب. وعلى الرغم من مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، تُظهر صور أقمار اصطناعية حللتها وكالة فرانس برس أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يحتفظ بخمسة مواقع داخل الأراضي اللبنانية، رغم أنّ الاتفاق نص على انسحابه الكامل خلال 60 يوماً.

وتقع هذه المواقع على سلسلة تلال ممتدة على طول الخط الأزرق، ما يتيح لإسرائيل السيطرة على القرى الحدودية اللبنانية مثل كفركلا، عيتا الشعب، مارون الراس، عيترون، بليدا، مركبا، وحولا، والتي تضررت بشدة من الغارات الجوية والعمليات البرية. وتظهر الصور أن نسبة الدمار بلغت 65% في كفركلا، و57% في عيتا الشعب، و55% في يارين، مع تدمير شبه كامل للمباني القريبة من موقع هاتزيفوني بين حولا ومركبا. كما تكشف الصور توسيع الطرق المؤدية إلى المواقع الإسرائيلية وتحصينها بشكل كبير.

ووفق الخطة اللبنانية، كان يفترض أن يتولى الجيش اللبناني تفكيك البنية العسكرية لحزب الله جنوب الليطاني قبل نهاية العام، غير أن واشنطن وتل أبيب تتهمان بيروت بالمماطلة، فيما يؤكد الجيش اللبناني أنه ينفذ الخطة. أما حزب الله فيرفض بشكل قاطع نزع سلاحه، ويعتبره جزءاً من معادلة حماية لبنان.

وفي طهران، أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، اليوم الأربعاء، أنّ وجود حزب الله اليوم "لا غنى عنه" بالنسبة للبنان. وقال ولايتي، في تصريح لوكالة تسنيم الدولية للأنباء، إنّ "الاعتداءات والجرائم المتواصلة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد لبنان تُظهر أن وجود حزب الله بات بالنسبة للبنان أهمّ من الخبز اليومي"، مضيفاً أنّ إسرائيل لم تلتزم بتعهداتها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، وأن "خروقاتها المتكررة واعتداءاتها المتجددة على لبنان تثبت مرة أخرى أنها لا تلتزم بأي من القوانين الدولية".

وأشار إلى اغتيال هيثم الطبطبائي، أحد أبرز قادة حزب الله في لبنان، مؤكداً أن "هذا الاغتيال نُفّذ بانتهاك لسيادة لبنان، وأنّ الكيان الصهيوني يحاول من خلال استهداف قادة حزب الله تحقيق أهدافه غير المشروعة عبر بثّ الرعب والخوف، إلا أنّ لبنان أثبت صموده في وجه هذه الممارسات". وأضاف ولايتي أن "خرق الكيان الصهيوني لوقف إطلاق النار أظهر للجميع النتائج الكارثية لنزع سلاح حزب الله بالنسبة للبنان"، مؤكداً أنّ "إيران دعمت وستواصل دعم حزب الله وجبهة المقاومة". وتابع أن "حزب الله كان مراراً سنداً ومنقذاً للشعب اللبناني، ووضع حداً لتجاوزات الاحتلال الصهيوني"، مشدداً على أن "شراسة هذا الكيان في القتل ونهب أراضي الآخرين تجعل وجود حزب الله اليوم أكثر ضرورة للبنان من الماء والخبز".

