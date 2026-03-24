كاتس يهدد بالسيطرة على جنوب لبنان حتى الليطاني ومنع عودة النازحين

- هدد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالسيطرة على "المنطقة الأمنية" حتى نهر الليطاني في جنوب لبنان، لمنع عودة النازحين حتى ضمان أمن سكان الشمال، مشيراً إلى تفجير الجسور التي استخدمها حزب الله. - أكد كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بقوة في لبنان ضد حزب الله، مشدداً على أن سكان جنوب لبنان لن يعودوا قبل ضمان الأمن، وأن الجيش يسيطر على المنطقة. - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن قصف جسر آخر فوق نهر الليطاني، متهماً حزب الله باستخدامه لنقل وسائل قتالية.

هدد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالسيطرة على "المنطقة الأمنية" حتى نهر الليطاني في جنوب لبنان، ومنع عودة النازحين "حتى ضمان أمن سكان الشمال". وقال كاتس، اليوم الثلاثاء، إنّ "الجيش الإسرائيلي يناور داخل الأراضي اللبنانية للسيطرة على خط دفاعي أمامي. جميع الجسور الخمسة فوق نهر الليطاني، التي استخدمها حزب الله لمرور المسلحين والسلاح، فُجِّرَت، والجيش الإسرائيلي سيسيطر على بقية الجسور وعلى المنطقة الأمنية حتى نهر الليطاني".

وشدد كاتس، خلال جلسة تقييم للوضع في "الكرياه"، مقر وزارة الأمن وهيئة الأركان، على أنّ "الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل في لبنان بكامل قوته ضد حزب الله"، متوعّداً بأنّ "مئات الآلاف من سكان جنوب لبنان الذين نزحوا شمالاً لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان الأمن لسكان الشمال". وزعم كاتس أنّ "المبدأ واضح: يوجد إرهاب وصواريخ، إذاً لا توجد بيوت ولا سكان، والجيش الإسرائيلي موجود داخل المنطقة".

وكرر كاتس تصريحات إسرائيلية سابقة، بأنّ "حزب الله ارتكب خطأً فادحاً عندما هاجم إسرائيل، كأداة بيد النظام الإيراني، وهو يدفع وسيواصل دفع ثمن باهظ. الجيش الإسرائيلي يواصل وسيواصل العمل في لبنان بكامل قوته ضد عناصر حزب الله وضد مطلقي الصواريخ". وأضاف أنّ "حكومة لبنان التزمت بتجريد حزب الله من سلاحه في جنوب لبنان وفي كل أنحاء البلاد، لكنها لم تفعل شيئاً. الجيش الإسرائيلي يناور داخل الأراضي اللبنانية لاحتلال خط دفاعي أمامي، ويقضي على عناصر حزب الله ويدمّر البنى التحتية التي أُقيمت هناك، وكذلك المنازل في القرى اللبنانية المحاذية للحدود، التي تُستخدم كمواقع، وذلك وفق نموذج رفح وبيت حانون في غزة، بهدف خلق منطقة دفاعية وإبعاد التهديد عن البلدات".

في سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه قصف جسراً آخر فوق نهر الليطاني في لبنان الليلة الماضية، بزعم أنه "معبر" يُستخدم من قبل عناصر حزب الله للانتقال من شمال النهر إلى جنوبه. وزعم جيش الاحتلال أن "عناصر حزب الله استخدموا المعبر الذي استُهدِف لنقل وسائل قتالية وقذائف صاروخية ومنصات إطلاق للدفع بمخططات ضد قوات الجيش الإسرائيلي"، مشيراً إلى أن هذه الغارة تضاف إلى غارات أخرى نُفذت هذا الأسبوع واستهدفت معابر أخرى.