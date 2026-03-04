كاتس يهدد باغتيال المرشد الإيراني الجديد

- وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس يهدد باغتيال أي قائد يُعيّن من قبل النظام الإيراني، مشيراً إلى أن هذا جزء من أهداف عملية "زئير الأسد" بالتعاون مع الولايات المتحدة لتحطيم قدرات النظام الإيراني. - تقارير إيرانية تشير إلى أن مجلس خبراء القيادة يعقد اجتماعاته عن بعد لاختيار مرشد أعلى جديد بعد اغتيال علي خامنئي، مؤكدة أن العملية تسير بشكل طبيعي رغم التوترات الأمنية. - إسرائيل تدعي استهداف مجلس خبراء القيادة في قم لتعطيل تعيين المرشد الجديد، بينما تنفي إيران ذلك، مؤكدة أن المبنى قديم وغير مستخدم للاجتماعات.

توعّد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، بأن كل قائد سيعيَّن من قبل النظام الإيراني "سيكون هدفاً واضحاً للاغتيال"، مضيفاً أنه "لا يهم ما اسمه أو مكان اختبائه"، في إشارة إلى المرشد الإيراني الأعلى الجديد. وأكد كاتس أنَّه ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وجّها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى الاستعداد والعمل بكل الوسائل لتنفيذ المهمة، بوصفها جزءاً لا يتجزأ من أهداف عملية "زئير الأسد" (العدوان على إيران). وأشار إلى "مواصلة العمل بكل قوة، بالتعاون مع شركائنا الأميركيين، لتحطيم قدرات النظام وخلق الظروف التي تمكّن الشعب الإيراني من إسقاطه واستبداله".

ويأتي تهديد كاتس عقب تقارير إيرانية أفادت بأن مجلس خبراء القيادة، المخوَّل دستورياً بتعيين المرشد الأعلى للبلاد، يعقد اجتماعاته "عن بعد ويجري عملية التصويت بطريقة أخرى"، بسبب الظروف الأمنية وحرصاً على سلامة أعضاء المجلس. وتوقعت التقارير إعلان اسم القائد الجديد خلال الساعات أو الأيام المقبلة "على أقصى تقدير".

وقالت وكالة "فارس" المقربة من الحرس الثوري، نقلاً عن مصادر، إن "المجلس يواصل مشاوراته بصورة مختلفة وبشكل منتظم في أجواء آمنة"، وذلك بعد اغتيال المرشد علي خامنئي، مؤكدة أن عملية تعيين المرشد الجديد "دخلت مراحلها الأخيرة، وقد يُعلن اختيار قائد جديد قريباً". وأوضحت الوكالة أن "خلافاً لما تروّجه وسائل إعلام معادية من وجود حالة فوضى في البلاد، فإن الآليات الدستورية لا تزال تعمل بشكل طبيعي، ولا يوجد أي طريق مسدود، وقد جرى الاستعداد لجميع الظروف".

وكان موقع "أكسيوس" الأميركي قد نقل، الثلاثاء الماضي، عن مسؤول إسرائيلي قوله إن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة على المبنى الذي يضم مجلس خبراء القيادة الإيراني في مدينة قم، في محاولة لتعطيل عملية تعيين مرشد أعلى جديد، عقب اغتيال المرشد علي خامنئي. في المقابل، نفت إيران هذه الرواية، مؤكدة أن المبنى قديم ولا يُستخدم للاجتماعات.

ويُعد مجلس خبراء القيادة، الذي ادعت إسرائيل استهدافه، هيئة تضم 88 عضواً، وتتمثل مهمته باختيار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية. ولم يجتمع المجلس لهذا الغرض خلال السنوات الـ36 الماضية التي تولى فيها خامنئي المنصب. ويُنتخب أعضاء المجلس في انتخابات عامة تُجرى في إيران كل ثماني سنوات، وغالباً ما يكون أعضاؤه من رجال الدين.

ولفتت القناة العبرية i24 إلى أن دور مجلس الخبراء لا يقتصر على اختيار قائد لإيران، بل يشمل أيضاً الإشراف على أدائه. ونقلت عن المسؤول الإسرائيلي قوله إنه لم يتضح بعد عدد الأعضاء الذين كانوا في موقع الاجتماع وقت استهداف المبنى. وفي السياق نفسه، أفادت القناة 12 العبرية بأنه لم يكن جميع الأعضاء موجودين في المكان، إلا أن الهجوم وقع في أثناء عملية فرز الأصوات.

وكانت إسرائيل قد أعلنت اغتيال المرشد الإيراني السابق، علي خامنئي، في ضربة جوية استهدفت مكتبه في طهران السبت الماضي. ويُعد خامنئي ثاني مرشد أعلى للجمهورية الإسلامية بعد روح الله الخميني، حيث تولى المنصب عام 1989 عقب وفاة الأخير. ويشغل المرشد الأعلى في إيران منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويملك صلاحيات واسعة في رسم السياسات العامة للدولة والإشراف على مؤسساتها السيادية.

