كاتس يهدد باغتيال الحوثي ورفع علم إسرائيل في صنعاء

- تصاعدت التوترات بين إسرائيل والحوثيين مع تهديد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس برفع علم إسرائيل في اليمن واغتيال زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، ردًا على هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيرة. - الحوثيون ردوا بغضب، معتبرين تصريحات كاتس دليلاً على انهيار إسرائيل، مؤكدين تصميمهم على مواجهة "الهمجية" الإسرائيلية واستعدادهم للوصول إلى فلسطين. - في التصعيد العسكري، أطلق الحوثيون صواريخ ومسيرات على إسرائيل، بينما هاجمت إسرائيل ميناء الحديدة، متهمةً إياه بتهريب أسلحة إيرانية.

هدد وزير الأمن الإسرائيلي

يسرائيل كاتس، أمس الجمعة، بأن "علم إسرائيل الأزرق والأبيض سيرفرف فوق العاصمة الموحّدة لليمن"، وذلك في منشور عبر حسابه على منصة إكس، بعد خطاب رئيس حركة "أنصار الله" ( الحوثيين ) عبد الملك الحوثي، الذي تواصل جماعته إطلاق مسيّرات وصواريخ متفرقة على إسرائيل، ومحاصرة سفن الأخيرة في البحر الأحمر.

كاتس الذي سبق أن هدد اليمن بـ"الضربات العشر" التي عاقب رب موسى فرعون وقومه بها وفقاً للروايات التوراتية، توعّد هذه المرّة الزعيم الحوثي بالاغتيال، قائلاً: "عبد الملك الحوثي، زمنك سيحين. ستُرسل للقاء كامل حكومتك وكل المُغتالين من محور الشر الذين ينتظرونك في أعماق جهنّم"، وذلك بعدما قضت إسرائيل على معظم وزراء حكومة الحوثي، وقتلت 26 صحافياً يمنياً، ودمّرت مباني سكنية في العاصمة صنعاء، قبل أسبوع. وأضاف كاتس أن "شعار الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود المكتوب على علم الحوثيين سيُستبدل بعلم إسرائيل الأزرق والأبيض، ليرفرف فوق العاصمة الموحّدة لليمن".

وأثار منشور وزير الأمن الإسرائيلي الغضب في صفوف القادة الحوثيين، إذ ردّ عليه عضو المكتب السياسي في الجماعة حازم الأسد في منشور باللغة العبرية، قائلاً إن "أوهام المجرم كاتس تكشف عن حالة الانهيار والهزيمة التي يعيشها الكيان المؤقت"، مرفقاً منشوره بمقطع فيديو من التظاهرة الأسبوعية التي ينظمها الحوثيون في ميدان السبعين وسط صنعاء، حيث أضاف: "استمعوا إلى الطوفان البشري الجارف الذي يهتف: الموت لإسرائيل... اللعنة على اليهود. الشعب اليمني أقسم بالله وبدماء أطفال غزة على إزالة همجيتكم وجرائمكم".

ההזיות של הפושע כץ משקפות רק את מצב הקריסה והתבוסה שבו מצוי הישות הזמנית.

הקשיבו לשיטפון האנושי השוצף הקורא: מוות לישראל… קללה על היהודים.

העם התימני נשבע לא-לוהים ולדמם של ילדי עזה להסיר את הברבריות והפשעים שלכם. pic.twitter.com/GrNdw4fHOt — حزام الأسد (@hezamalasad) September 19, 2025

أمّا المسؤول الحوثي نصر الدين عامر، فكتب منشوراً مطولاً قال فيه: "اللعنة على اليهود والموت لإسرائيل ليست مجرد كلمات، بل واقع لا مفرّ منه. كل أبناء أمتنا يستعدون للوصول قريباً إلى فلسطين، لإنهاء وجودكم المؤقت وتصحيح الخطأ التاريخي الذي جاء بكم إلى هناك. لستم بحاجة للمجيء إلى اليمن أو صنعاء لرفع علمكم، لأننا سنصل إليكم أولاً".

أيها الصهيوني الكافر إنما سعّر الله لهيب الجحيم لأمثالكم من قتلة الانبياء والمرسلين بغير حق وقتلة الأطفال والنساء في غزة وفلسطين وغيرها ظلماً وعدواناً ، أما نحن بإذن الله وبقوته قبل أن نرسلكم إلى ذلك الجحيم الذي أعده الله لكم وتوعدكم به سنحضره إليكم هنا في الدنيا ونصليكم منه ما… pic.twitter.com/UtsdVCpLLS — نصر الدين عامر | Nasruddin Amer (@Nasr_Amer1) September 19, 2025

وأعرب عضو المكتب السياسي للحوثيين، محمد الفرح، هو الآخر، عن غضبه من منشور كاتس، قائلاً: "أنت تتحدث عن احتلال صنعاء، بينما لا تستطيع حتى استعادة سفينة (غالكسي ليدر، التي استولى عليها الحوثيون في بداية الحرب)". وأضاف: "قبل أن ترفع علمك في صنعاء، عليك أولاً أن تعيد فتح ميناء إيلات وتستعيد تعليق علمك على سفنك، التي أصبحت تبحر تحت أعلام أخرى، خوفاً من قوتنا البحرية".

وأول أمس الخميس، أطلق الحوثيون صاروخين باليستيين وصلا إلى إسرائيل، بالإضافة إلى طائرتين مسيّرتين. وبينما اعتُرض الصاروخان، لم تُعترض إحدى المسيّرتين، وانفجرت في فندق بإيلات، دون وقوع إصابات. وقبل يومين من ذلك، شنت إسرائيل، الثلاثاء الماضي، عدواناً جديداً على ميناء الحديدة، حيث دمّرت ما تبقى منه بادعاء استخدامه لـ"تهريب أسلحة من إيران إلى اليمن".