كاتس يهدد باستخدام "كامل القوة" في لبنان رغم الهدنة

- هدد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس باستخدام "كامل القوة" في لبنان رغم الهدنة مع حزب الله، مشيراً إلى تدمير المنازل التي يستخدمها الحزب في القرى الحدودية لحماية الجنود الإسرائيليين. - أكد كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيزيل المنازل في القرى الحدودية التي تُستخدم كنقاط تمركز لحزب الله، مشدداً على إقامة "منطقة آمنة" في جنوب لبنان. - أشار كاتس إلى أن الهدف من الحملة في لبنان هو نزع سلاح حزب الله وإزالة التهديد عن بلدات الشمال عبر إجراءات عسكرية ودبلوماسية.

هدد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، بأن إسرائيل ستستخدم "كامل قوتها" في لبنان رغم الهدنة مع حزب الله إذا تعرّض جنودها للتهديد، مكرراً أنها ستدمّر المنازل التي يزعم أن الحزب يستخدمها في القرى الحدودية. وقال كاتس خلال مراسم في مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة: "أوعزت، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى الجيش باستخدام كامل القوة، سواء على الأرض أو من الجو، حتى خلال الهدنة، من أجل حماية جنودنا في لبنان من أي تهديد".

كما أكد كاتس أنه أوعز للجيش بـ"إزالة المنازل في القرى القريبة من الحدود التي كانت، من جميع النواحي، تستخدم نقاطَ تمركز تابعة لحزب الله وهددت المجتمعات الإسرائيلية". وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن، السبت، مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان عندما دخل مبنى مفخخاً. وتوعد كاتس مراراً بهدم المنازل على امتداد القرى الحدودية، مع تأكيد إسرائيل أنها تريد إقامة "منطقة آمنة" في جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام ( لبنانية رسمية) بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ السبت عمليات هدم في مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، حيث بقيت قواته في ظل وقف إطلاق النار مع حزب الله. وقال كاتس، الأحد، إن "الهدف الشامل للحملة في لبنان هو نزع سلاح حزب الله وإزالة التهديد عن بلدات الشمال، من خلال مزيج من الإجراءات العسكرية والدبلوماسية". وتابع: "إذا استمرت الحكومة اللبنانية في عدم الوفاء بالتزاماتها، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل ذلك عبر العمليات العسكرية".

واندلعت الحرب الأخيرة في الثاني من مارس/ آذار بعدما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل رداً على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة منذ أكثر من 14 شهراً، فيما شنت إسرائيل غارات واسعة النطاق في مناطق عدة، ونفذت اجتياحاً برياً لمناطق في جنوب لبنان.

(فرانس برس)