كاتس يزيل الوضع الخاص عن "غلاف غزّة" لأول مرة منذ عامين

في أعقاب توقيع إسرائيل وحماس على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لوقف الحرب على قطاع غزة، ودخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ منذ أسبوعين، أزال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس اليوم الاثنين، الوضع الخاص المعلن في مستوطنات الجنوب منذ اندلاع الحرب. وجاءت مصادقة كاتس على عدم تمديد وضعية الطوارئ والحالة الخاصة متسقة مع التوصية التي قدّمها جيش الاحتلال، ليعود الوضع في مستوطنات غلاف غزة إلى سابق عهده قبل اندلاع الحرب، وذلك بدءاً من غد الثلاثاء، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ عامين.

وفي بيان أصدره كاتس ذكر أن القرار بعدم تمديد حالة الطوارئ يعكس "الواقع الأمني الجديد في جنوب البلاد، والذي تحقق بفضل النجاح ونشاط قواتنا وعملياتها الحاسمة والقوية على مدار العامين الماضيين ضد حماس".

وأضاف أنه "إلى جانب إعادة جميع القتلى الأسرى، علينا تحقيق كل أهداف الحرب التي حددت سابقاً، وعلى رأسها تفكيك حماس ونزع سلاحها"، مهدداً بأنه "سنواصل العمل بقوة ومسؤولية من أجل الحفاظ على أمن مواطني إسرائيل في كل حدودها".

وتدرس دولة الاحتلال الإسرائيلي خطواتها، في ظل عدم قيام حركة حماس بتسليم أي من جثامين الأسرى الإسرائيليين منذ يوم الثلاثاء الماضي، فيما كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أصدر إنذاراً قبل أول من أمس السبت، طالب فيه الحركة بتسليم الجثث خلال 48 ساعة، مضيفاً أنه "بإمكان حماس إعادة بعضهم فوراً". وذكر موقع القناة 12 العبرية، اليوم الاثنين، أن المسؤولين في إسرائيل يترقّبون موعد انتهاء الإنذار الذي حدده ترامب مع حلول المساء، بعد منح الحركة تصريحاً للوصول إلى مواقع خاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أي خلف "الخط الأصفر".

يستمر المشهد في قطاع غزة تحت وقف إطلاق النار القائم، في ظل حالة من الضغط الإنساني المتصاعد، بفعل استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في التضييق على دخول المساعدات الإغاثية.