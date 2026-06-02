كاتس يرسخ معادلة مستوطنات الشمال مقابل الضاحية الجنوبية لبيروت

- وافقت واشنطن على السماح لإسرائيل بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت إذا استمر حزب الله في مهاجمة المستوطنات الإسرائيلية، مما أدى إلى إخلاء مئات الآلاف من السكان، مما زاد الضغط على حزب الله والحكومة اللبنانية. - أكد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته ضد حزب الله بهدف نزع سلاحه، مع التركيز على منطقة الليطاني، مع الحفاظ على السيطرة الأمنية الإسرائيلية. - تتجه الأنظار إلى الميدان العسكري والدبلوماسي بعد إعلان ترامب وقف الهجمات، وسط مفاوضات لبنانية إسرائيلية لتوضيح حدود وإطار الهدنة.

قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنّ واشنطن وافقت على أن تقصف الدولة العبرية ضاحية بيروت الجنوبية في حال هاجم حزب الله مستوطناتها الشمالية. ونقل بيان للوزارة عن كاتس قوله، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر عن الصادرات الدفاعية: "قدت ورئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) نهجاً يهدف لإرساء معادلة جديدة... إذا استمر استهداف البلدات الإسرائيلية، فسنقوم بإخلاء وضرب الضاحية الشيعية في بيروت، معقل حزب الله".

وأضاف "الولايات المتحدة أيدت هذا الأمر ونقلته إلى الحكومة اللبنانية وكل الأطراف المعنية... إما أن يتوقف إطلاق النار على البلدات الإسرائيلية، أو سنضرب الضاحية في حال استمر"، مشددا على أن "هذه المعادلة ستُطبق". وعلّق كاتس على تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي قال فيه إنه طلب من إسرائيل عدم مهاجمة بيروت بالقول إنه: "استجابة لطلب الولايات المتحدة، امتنع الجيش الإسرائيلي حتى يوم أمس عن شنّ ضربات قوية في بيروت، باستثناء عمليات اغتيال دقيقة، وذلك بسبب الاتصالات التي تجريها الولايات المتحدة للتوصّل إلى اتفاق مع إيران".

ولفت كاتس إلى أنه ورئيس الحكومة نشرا بيانات، بناء على "المعادلة الجديدة"، دعوَا فيها سكان الضاحية إلى "الإخلاء استعداداً لهجوم محتمل إذا استمر إطلاق النار على البلدات الإسرائيلية. وكانت النتيجة الفورية إخلاء مئات الآلاف من سكان الضاحية، 600 ألف من أصل 950 ألفاً حتى مساء أمس"، زاعماً أن هذا "خلق ضغطاً كبيراً على حزب الله وعلى الحكومة اللبنانية".

وأكد كاتس "داخل لبنان لا يوجد وقف لإطلاق النار، والجيش الإسرائيلي يواصل عملياته ضد حزب الله. الهدف الأعلى على المدى البعيد هو نزع سلاح حزب الله، بينما الهدف القريب، المرتبط بغاية العملية (العسكرية) في لبنان، فهو نزع السلاح من كامل منطقة الليطاني، بحيث تكون المنطقة الواقعة بعد الخط الأصفر التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي اليوم وحتى نهر الليطاني، خالية من السلاح ومن عناصر حزب الله، مع الإبقاء على السيطرة الأمنية الإسرائيلية".

وأردف "اختبار سياسة الدفاع عن البلدات (المستوطنات الإسرائيلية) سيكون بسيطاً وسيتضح في الأيام القريبة، إذا توقف إطلاق النار على البلدات، أو إذا استمر إطلاق النار ورددنا بضرب الضاحية في بيروت، فستتحقق هذه المعادلة". وبحسب كاتس، "لن نقبل بوضع تُستهدف فيه بلداتنا دون ردّ قوي في الضاحية في بيروت، مع إخلاء سكانها، كما فعلنا في الماضي".

وتأتي تصريحات كاتس فيما تتجه الأنظار اليوم الثلاثاء إلى "الميدان العسكري" بعد إعلان ترامب أمس الاثنين وقف الهجمات بين حزب الله وإسرائيل، وما إذا كان سيتم تثبيت الاتفاق بشكل كامل، خاصة أن التصريحات الإسرائيلية تؤكد مواصلة العمليات جنوباً، وكذلك إلى الساحة الدبلوماسية في ظل استضافة واشنطن في ساعات بعد الظهر بتوقيت بيروت جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية يفترض بها أن توضّح مشهداً لا يزال ضبابياً وملتبساً حول "حدود وإطار الهدنة".