- أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس حظر زيارات ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين، مبرراً ذلك بمخاوف أمنية، وهدد قادة حماس بتصعيد عسكري. - يصوّت الكنيست على مشروع قانون إعدام الأسرى الذي طرحه إيتمار بن غفير، مع تهديده بوقف دعم تشريعات الائتلاف الحاكم إذا لم يُقر القانون. - جدد بن غفير تهديده بإسقاط الحكومة إذا لم تستأنف الحرب على غزة، حيث قتل جيش الاحتلال أكثر من 100 فلسطيني في قصف مكثف.

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس حظر زيارات ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بموجب قانون يستهدف "المقاتلين غير الشرعيين"، في وقت يدفع فيه مسؤولون إسرائيليون لإقرار قانون الإعدام بحق الأسرى واعتماده بشكل رسمي في الكنيست.

وزعم كاتس، في بيان صادر عن مكتبه، اليوم الأربعاء، أنّ زيارات الصليب الأحمر للأسرى في السجون "ستضر بأمن الدولة بشكل خطير". كما هدد قادة حركة حماس السياسيين قائلاً: "لن تكون هناك حصانة لأي شخص من قيادة تنظيم حماس - لا للذين يرتدون السترات ولا للمختبئين في الأنفاق"، في إشارة إلى عدد من قيادات حماس السياسية المقيمة في الخارج. وأضاف في بيان: "سيتمّ قطع كل يدّ تُمدّ على جندي إسرائيلي. لقد تلقّى الجيش الإسرائيلي تعليمات بالتصرف بحزم ضد كل هدف لحماس وسيستمر في ذلك".

يأتي ذلك فيما يصوّت الكنيست، الأسبوع المقبل، على مشروع قانون إعدام الأسرى، والذي طرحه وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، المتطرّف إيتمار بن غفير، وهدد بالتوقف عن تأييد تشريعات الائتلاف الحاكم، في حال عدم سنّه. وأصدر مكتب رئيس الائتلاف الحاكم، أوفر كاتس، بياناً، أول أمس الاثنين، أكد فيه أنّ الكنيست سيصوّت الأسبوع المقبل على مشروع القانون بعد نقاشه.

وتمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي زيارات الأسرى الفلسطينيين بما في ذلك ذووهم، كما تمنعهم من التواصل مع محاميهم منذ أكثر من عامين، وسط أوضاع صعبة يعيشونها بعد فرض إدارة السجون عقوبات غير مسبوقة عليهم، وحرمانهم من مستلزماتهم الأساسية، عدا عن تعرضهم للضرب والتعذيب الممنهج.

بدوره، جدد بن غفير، اليوم الأربعاء، تهديده لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإسقاط الحكومة في حال لم تستأنف الحرب على قطاع غزة للقضاء على حركة حماس. وقال بن غفير في بيان نشره على منصة تليغرام، على خلفية إعلان جيش الاحتلال العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع "حماس": "مرة أخرى، تقتل حماس جندياً خلال وقف إطلاق النار، ومرة أخرى يختار رئيس الوزراء إنهاء الحادثة بردٍّ مدروس والعودة الفورية إلى وقف إطلاق النار، مع الاستمرار في السماح بدخول المساعدات الإنسانية بدلاً من العودة إلى حرب شاملة لتحقيق هدفها الرئيسي بسرعة وهو القضاء على حماس".

وأضاف الوزير اليميني المتطرف: "أُذكّر رئيس الوزراء بالتزامه بتحقيق جميع أهداف الحرب". وتابع: "إذا قرر (نتنياهو) التخلي عن هدف تفكيك حماس، واكتفى بالشعارات الظاهرية للنصر، واستمر في الحفاظ على سياسة ما قبل 6 أكتوبر (تشرين الأول 2023) والإبقاء على وجود حماس عملياً، فلن يكون للحكومة أي حق في الوجود". وكان بن غفير قد أعلن مراراً رفضه خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة، مؤكّداً تمسّكه بضرورة استئناف العمليات العسكرية. ويواصل الوزير المتطرف تهديده بإسقاط الحكومة الإسرائيلية في حال لم تُستأنف الحرب ضد "حماس" بشكل كامل.

وأعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 100 فلسطيني، بينهم 35 طفلاً، في مجازر متفرقة خلال أقل من 12 ساعة. وبدأ جيش الاحتلال قصفاً جوياً ومدفعياً مكثفاً على غزة منذ مساء الثلاثاء، قبل أن يعلن الأربعاء العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس. وادعى الجيش أنه يرد بهذا القصف على إطلاق نار تعرضت له قواته جنوبي قطاع غزة، وأسفر عن مقتل جندي، فيما نفت "حماس" أي علاقة لها بالأمر.

(الأناضول، العربي الجديد)