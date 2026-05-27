كاتس يتوعّد مجدداً بتهجير الفلسطينيين من غزة: كل شيء سيحدث في وقته

القدس المحتلة

العربي الجديد

27 مايو 2026   |  آخر تحديث: 12:42 (توقيت القدس)
كاتس يتحدث للصحافيين في أثينا، 20 يناير 2026 (فرانس برس)
- توعّد وزير الأمن الإسرائيلي بتنفيذ خطة تهجير سكان غزة في الوقت المناسب، مؤكداً على اغتيال قادة هجوم 7 أكتوبر، بما في ذلك قائد حماس محمد عودة.
- اغتيل عودة بغارة إسرائيلية في غزة، وكان يشغل منصب رئيس هيئة الاستخبارات في حماس خلال الهجوم، وتولى قيادة الجناح العسكري لاحقاً.
- خطة تهجير سكان غزة، التي اقترحها ترامب، لاقت رفضاً فلسطينياً وعربياً ودولياً، واعتُبرت محاولة لفرض تهجير قسري، مما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.

توعّد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس مجدداً، اليوم الأربعاء، بأنّ خطة تهجير سكان قطاع غزة "ستُنفذ في التوقيت والطريقة المناسبين"، وذلك في بيان أعلن فيه اغتيال قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد عودة الذي وصفه بأنه "القائد رقم 4" في الجناح العسكري للحركة. وقال كاتس إن إسرائيل "تعهدت باغتيال كل من قاد هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وهذا ما ستفعله"، مضيفاً أن "الجميع محكوم عليهم بالموت في كل مكان". كما توعّد بأنّ إسرائيل "لن تسمح لحماس بالسيطرة مدنياً أو عسكرياً على غزة".

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، اغتيل عودة بغارة استهدفت شقة سكنية في حي الرمال بمدينة غزة. وذكرت أنه كان يشغل منصب رئيس هيئة الاستخبارات في "حماس" خلال هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قبل أن يتولى لاحقاً قيادة الجناح العسكري خلفاً لعز الدين الحداد، الذي اغتالته إسرائيل قبل 11 يوماً.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد طرح منذ مطلع عام 2025 خطة تقضي بتهجير أعداد كبيرة من سكان قطاع غزة إلى دول عربية، بينها مصر والأردن، مع حديثه عن وضع القطاع تحت إدارة أميركية وتحويله إلى ما وصفه بـ"ريفييرا الشرق الأوسط". ولقيت الفكرة رواجاً واسعاً في أوساط المسؤولين الإسرائيليين، إذ لم يُخفِ بعضهم، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، دعمهم فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة، إلى جانب الدفع باتجاه إعادة إقامة مستوطنات إسرائيلية داخل القطاع.

كاتس يوجه بتطبيق قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في الضفة الغربية

وأثارت خطة التهجير، التي جرى توصيفها أميركياً وإسرائيلياً بأنها "هجرة طوعية"، موجة رفض واسعة فلسطينياً وعربياً ودولياً، إذ اعتبرتها السلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية وعدد من الدول العربية محاولة لفرض تهجير قسري على الفلسطينيين وتقويض حقهم في البقاء على أرضهم. كذلك حذرت منظمات حقوقية وخبراء في القانون الدولي من أن أي نقل قسري للسكان قد يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.

