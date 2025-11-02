كاتس يتهم حزب الله بـ"اللعب بالنار" والرئيس اللبناني بالمماطلة

- اتهم وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس حزب الله بـ"اللعب بالنار"، مطالباً الرئيس اللبناني جوزاف عون بتنفيذ التزامات حكومته بتجريد الحزب من سلاحه وطرده من جنوب لبنان، مهدداً بتعميق نهج الإنفاذ الأقصى لحماية سكان الشمال. - شهد جنوب لبنان غارات إسرائيلية أسفرت عن استشهاد أربعة شبان وجرح آخرين، وسط تهديدات إسرائيلية متكررة برفع وتيرة الضربات العسكرية، متهمة حزب الله بإعادة بناء قدراته العسكرية وتهريب صواريخ من سوريا. - دعا الرئيس اللبناني جوزاف عون الجيش للتصدي لأي توغل إسرائيلي، مطالباً بضغط دولي على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية ووقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية.

اتهم وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الأحد، حزب الله بـ"اللعب بالنار"، فيما اعتبر أن الرئيس اللبناني، جوزاف عون، "يماطل في تنفيذ التزامات حكومته بتجريد حزب الله من سلاحه وطرده من جنوب لبنان"، مطالباً الأخير بإخراج خطة نزع السلاح إلى حيّز التنفيذ. وهدد كاتس، في تغريدة نشرها على منصة "إكس"، بمواصلة نهج الإنفاذ الأقصى و"تعميقه"، متوعداً بأنه "لن نسمح بأي تهديد على سكان الشمال".

وجاءت تهديدات الوزير الإسرائيلي غداة ليلة قاسية على جنوب لبنان، استهدف فيها جيش الاحتلال عدداً من اللبنانيين، ما أدى إلى استشهاد أربعة شبّان وجرح ثلاثة آخرين، في غارة شُنّت على سيارة رباعية الدفع في بلدة كفر رُمّان بقضاء النبطية جنوباً، كانت قد سبقتها، في صباح السبت نفسه، غارة إسرائيلية على بلدة كفرصير أدت إلى جرح لبناني.

وسبقت هذه التطورات تهديدات إسرائيلية متكرّرة للبنان برفع وتيرة الضربات العسكرية، بذريعة مواصلة حزب الله تأهيل قدراته وبناه العسكرية التي دمّرتها الحرب الإسرائيلية المتواصلة على البلاد منذ أكثر من عامين، والتي اتخذت شكلاً مغايراً اتسم بإمعان الاحتلال في خرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع لبنان في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والذي أوقع مئات الشهداء والجرحى اللبنانيين، في مقابل هدوء غير مسبوق تشهده مستوطنات الاحتلال الشمالية.

وفي إطار التهديدات الإسرائيلية، عقد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مساء الخميس الماضي، اجتماعاً أمنياً مصغّراً تناول الملف اللبناني. وعلى إثره، نقلت هيئة "كان 11" عن مسؤول إسرائيلي ادعاءه أن حزب الله "يحاول، بل ينجح، في إعادة بناء قدراته الهجومية والدفاعية، ويعمل على إعادة تشكيل قيادته العسكرية". وجاء ذلك متسقاً مع ادعاءات إسرائيلية مفادها أن الحزب نجح، في الآونة الأخيرة، في تهريب مئات الصواريخ قصيرة المدى من سورية إلى لبنان. وفي هذا الصدد، أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى انعقاد المجلس الوزاري المصغّر (الكابينت المصغّر) لمناقشة الأوضاع في لبنان، وزعمت أن ذلك يأتي "في ظل خرق حزب الله للاتفاق، وظهور مؤشرات تدل على محاولاته لااستعادة قوته وتعزيزها".

إلى ذلك، طالب الرئيس اللبناني، جوزاف عون، جيشه بالتصدي لأي توغل إسرائيلي في لبنان، إثر اغتيال جنود الاحتلال، ليل الأربعاء - الخميس، موظفاً في بلدية بليدا جنوبي البلاد بعشرات الرصاصات. واعتبر عون أن "الاعتداء الذي يندرج في سلسلة الممارسات الإسرائيلية العدوانية، أتى بعيد اجتماع لجنة مراقبة اتفاق وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم) التي يفترض ألا تكتفي بتسجيل الوقائع، بل أن تعمل على وضع حد لها من خلال الضغط على إسرائيل ودفعها إلى التزام مندرجات اتفاق نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ووقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية".