أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، أن الاحتلال "هاجم بقوة، أكبر منشأة بتروكيماوية في إيران، والواقعة في منطقة عسلوية"، مضيفاً أنها "هدف استراتيجي مسؤول عن حوالي 50% من الإنتاج البتروكيماوي في البلاد. ويأتي ذلك بعد استهداف المنشأة المركزية الثانية في الأسبوع الماضي".

​وتابع كاتس: "الآن، كلتا المنشأتين اللتين تساهمان معاً بنحو 85% من الصادرات البتروكيماوية الإيرانية، قد خرجتا عن الخدمة تماماً ولا تعملان، ونحن نتحدث عن ضربة اقتصادية صعبة تُقدر بعشرات المليارات من الدولارات للنظام الإيراني. الصناعة البتروكيماوية هي محرّك رئيسي لتمويل أنشطة الحرس الثوري وبناء القوة العسكرية الإيرانية".

وأضاف كاتس: "​لقد وجّهنا، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأنا، تعليمات للجيش بالاستمرار في مهاجمة البنى التحتية الوطنية للنظام الإيراني بكل قوة. سيكتشف النظام الإيراني أن استمرار العدوان ضد إسرائيل وإطلاق النار الجبان والإجرامي باتجاه المواطنين الإسرائيليين، سيؤدي إلى تعميق الضرر الاقتصادي والاستراتيجي الذي يتكبّده وإلى انهيار قدراته".

وفي إطار الهجمات الإسرائيلية المتواصلة في إيران، أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، أن سلاح الجو اغتال، الليلة الماضية، في طهران، مجيد كاظم حسيني خادمي رئيس جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني، معتبراً أنّه "كان من أبرز قادة الحرس الثوري واكتسب خبرة عسكرية وأمنية طيلة السنوات، وعُيّن في منصبه بعد القضاء على سلفه محمد كاظمي"، خلال العدوان الحالي.