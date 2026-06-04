كاتس عن الاتفاق مع لبنان: يمنحنا حرية العمل حتى بيروت دون أي انسحاب

- شهدت الساحة السياسية الإسرائيلية انقساماً حول اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان؛ حيث وصفه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بـ"الخطأ الفادح"، بينما دافع عنه وزير الأمن يسرائيل كاتس، مشيراً إلى أنه يمهد لاتفاقية سلام مستقبلية. - أكد كاتس أن الاتفاق يشمل نزع سلاح حزب الله وإدانة التدخل الإيراني، مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية جنوب نهر الليطاني، مما يعزز الأمن في الشمال الإسرائيلي بدعم أميركي. - انتقد بن غفير الاتفاق، مشككاً في قدرة الجيش اللبناني على إخراج حزب الله من جنوب الليطاني، ودعا إلى جلسة وزارية للتصويت على الاتفاق.

تتوالى ردود الفعل الإسرائيلية، اليوم الخميس، على إعلان وزارة الخارجية الأميركية اتفاقاً بين لبنان وإسرائيل لوقف إطلاق النار. وفيما اعتبر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الاتفاق "خطأً فادحاً"، ذهب وزير الأمن يسرائيل كاتس للدفاع عنه، مع التأكيد أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان، بما في ذلك قلعة الشقيف، معتبراً أن دولة الاحتلال حققت إنجازات كبيرة في لبنان، قد تفضي لاحقاً الى اتفاقية سلام.

وطالب كاتس أعضاء المعارضة الإسرائيلية، بالاعتراف "بالإنجاز الكبير الذي تحقق حتى الآن في لبنان، ميدانياً وسياسياً، بفضل القرارات الجريئة والصحيحة من قبل المستوى السياسي برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وعمليات الجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية".

واعتبر كاتس أن "إعلان المبادئ" أمس بين إسرائيل والحكومة اللبنانية في واشنطن، بوساطة الولايات المتحدة، يتضمن إعلاناً واضحاً بشأن نزع سلاح حزب الله في جميع أرجاء البلاد، وإدانة التدخل الإيراني في لبنان والمنطقة، مؤكداً أن "وقف إطلاق النار مشروط بإبعاد عناصر حزب الله من كامل المنطقة جنوب نهر الليطاني، وخلق منطقة منزوعة السلاح، إلى جانب استمرار الجيش الإسرائيلي في هذه المرحلة بإطلاق النار وعملياته الميدانية، والبقاء في المنطقة العازلة داخل لبنان حتى الخط الأصفر، بما في ذلك منطقة البوفور (قلعة الشقيف)، ومن دون عودة السكان".

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وأوضح كاتس أن الاتفاق يتيح لإسرائيل مواصلة استهداف البنى التحتية لحزب الله، ويمنحها "حرية عمل، بدعم أميركي، لتنفيذ ضربات في بيروت رداً على أي إطلاق نار نحو إسرائيل"، مضيفاً أن "كل ذلك يعبّر عن الواقع الذي خلقناه في لبنان حتى الآن". وزعم كاتس أنّ هذا الواقع، وإن كان مرهوناً بالتطورات الميدانية، إلى جانب تمسك إسرائيل بمصالحها دون تنازلات، قد يقود إلى اتفاق سلام مع لبنان، "وقبل كل شيء إلى تحقيق أمن حقيقي ودائم لسكان الشمال لأول مرة منذ خمسين عاماً"، مضيفاً أن "كل ذلك مشروط بعزيمة المستوى السياسي وقدرته على توجيه الأمور، وبقدرة الجيش الإسرائيلي على ضمان تنفيذها، فنحن لا نثق بأي جهة أخرى".

واتهم كاتس المعارضة الإسرائيلية بالثرثرة، في وقت كانت فيه الحكومة تعمل على توفير الأمن لسكان المنطقة الشمالية. وقال في هذا السياق: "بينما كان أعضاء المعارضة يثرثرون ويهاجمون دون فهم الواقع الأمني الجديد في المنطقة بعد السابع من أكتوبر، ودون فهم السياسة الجديدة التي تقودها الحكومة لحماية الحدود والبلدات... وتشكيل الجيش مناطق أمنية عازلة تفصل بين القوى الجهادية والبلدات والحدود الإسرائيلية، في لبنان وسورية وغزة، نحن كنا نعمل. نحن من وفّر الأمن لسكان الشمال. هذا ما فعلناه وسنفعله".

من جانبه، اعتبر بن غفير، أن وقف إطلاق النار مع لبنان "خطأ فاح"، وأنه "مجرد أحلام يقظة من مستشارين يجرّون رئيس الحكومة إلى قرارات غير صحيحة". واعتبر بن غفير أن حزب الله لن يخرج من المنطقة الواقعة جنوب الليطاني، وأن الجيش اللبناني غير قادر على إخراجه. واتهم الوزير الإسرائيلي الدولة اللبنانية بأنها "شريكة لحزب الله"، وتضم وزراء منه، فيما يضم الجيش اللبناني "أقارب لعناصر في الحزب". وزعم بن غفير أن "حزب الله سيزداد قوة، وبدل هزيمته، فإن إسرائيل تتقبل وجوده". وأضاف أنه كان على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إبداء تقدير إسرائيل للرئيس ترامب، وبالمقابل التأكيد أنّها "دولة مستقلة ذات سيادة، ولا يمكنها القبول بتعاظم منظمة إرهابية، ووجودها على حدودها".

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وأوضح أن "هناك لحظات يجب أن نقول فيها لا، حتى للرئيس الأميركي، وحين لا نقوم بذلك، سنواجه حزب الله في المرة القادمة، وهو أقوى وأخطر". وطالب بن غفير بعقد جلسة للمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) للتصويت على قرار وقف إطلاق النار.