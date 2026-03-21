كاتس: شدّة الهجمات على إيران ستتصاعد بشكل ملحوظ هذا الأسبوع

- أعلن وزير الأمن الإسرائيلي عن تصعيد الهجمات على إيران بالتعاون مع الجيش الأمريكي، مستهدفاً البنى التحتية الإيرانية ومنشآت الطاقة، مع تأكيد على قوة الجيش الإسرائيلي واستمرار العمليات حتى تحقيق الأهداف. - في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تكتيكات هجومية جديدة وهجمات صاروخية على تل أبيب وقواعد أمريكية باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة، مؤكداً على استمرار العمليات بشكل مكثف. - نفذ الجيش الإيراني هجمات بطائرات مسيّرة على البنى التحتية العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك مطار بن غوريون، ضمن استراتيجية استنزاف مرحلي لضمان استمرار العمليات.

توعّد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس

بتصعيد شدّة الهجمات على إيران بشكلٍ ملحوظ بدءاً من الغد، وذلك في تصريحٍ أدلى به عقب جلسة تقييم للوضع عقدها صباح اليوم السبت، بمشاركة نائب رئيس الأركان تامير يدعي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) شلومي بيندر، والمدير العام لوزارة الأمن أمير برعام، إلى جانب مسؤولين كبار آخرين.

وقال كاتس إنه "خلال هذا الأسبوع، ستتصاعد بشكل ملحوظ وتيرة الهجمات التي سينفذها الجيشان الإسرائيلي والأميركي على النظام الإيراني والبنى التحتية التي يعتمد عليها"، وذلك في إشارة ربما إلى استهدافات جديدة لمنشآت صناعة الطاقة. وأضاف كاتس أن "الجيش الإسرائيلي قوي، والجبهة الداخلية الإسرائيلية قوية"، مشدداً على أن إسرائيل لن توقف حربها على إيران "حتى تحقيق جميع أهداف الحرب".

من جانبه، أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إفي ديفرين، أنّ طائرة حربية إسرائيلية مقاتلة تعرضت لصاروخ أرض-جو خلال نشاطٍ عملياتي لسلاح الجو في أجواء إيران. وأضاف في بيان، اليوم السبت، أن الطاقم الحربي تصرّف بناءً على الإجراءات، ولم يلحق أي ضرر بالطائرة التي تابعت مهمتها كما خُطط لها. ولفت إلى أنه منذ بداية الحرب المستمرة على إيران، رُصدت عدّة محاولات لاستهداف طائرات حربية إسرائيلية في أجواء البلاد، وقد تعاملت أطقم الجو مع التهديد بـ"نجاح". وتوعد بأن سلاح الجو "سيواصل التحليق وتنفيذ الهجمات حيثما يتطلب الأمر في أنحاء إيران، وسينجز مهامه رغم التهديد في كل طلعة جوية".

إيران تعلن دخول تكتيكات هجومية جديدة للحرب

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني دخول تكتيكات هجومية جديدة وأنظمة أكثر تطوراً في الجولة الجديدة من عملياته. وجاء في بيان جديد للحرس الثوري الإيراني أنه، تمكن في الساعات الأولى من العام الإيراني الجديد، وفي الموجة الحادية والسبعين من عمليات "الوعد الصادق 4"، من توجيه "أول صفعة نارية" إلى إسرائيل والجيش الأميركي.

وأضاف البيان أنه في "عملية خاطفة ومتواصلة"، وبعد وقت قصير من الموجة السابقة من الهجمات، تعرضت تل أبيب في قلب الأراضي الفلسطينية المحتلة ونقاط في ريشون لتسيون لقصف صاروخي باستخدام منظومة الصواريخ الثقيلة والدقيقة "عماد"، إضافة إلى الصواريخ الثقيلة متعددة الرؤوس "قدر" والطائرات المسيّرة الانتحارية.

وأشار البيان إلى أن نقاطاً أخرى ضمن بنك أهداف القوة الجوفضائية للحرس الثوري، بما في ذلك قواعد الجيش الأميركي في "علي السالم" و"الخرج" و"فيكتوريا"، تعرضت مجدداً لهجمات بطائرات مسيّرة هجومية وصواريخ ثقيلة، في إطار ما وصفه بمسار الاستنزاف المرحلي. وأكد البيان أن القادة الاستخباراتيين والعملياتيين في الحرس الثوري، وبعد الرصد والدراسة والتعرف الكامل إلى نقاط ضعف الأعداء خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الحرب، أدخلوا "تكتيكات هجومية جديدة وأنظمة أكثر تطوراً" في الجولة الجديدة من العمليات، مضيفاً أن ساحة المعركة "ستصبح أكثر ضيقاً وصعوبة على العدو مقارنة بالسابق".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإيراني في البيان رقم 37 أنه في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت استهدفت طائرات مسيّرة تابعة له البنى التحتية العسكرية للكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة، بما في ذلك خزانات الوقود ومواقع تمركز طائرات التزوّد بالوقود التابعة للمقاتلات الإسرائيلية في مطار بن غوريون. وأضاف البيان أنه "رغم الرقابة الشديدة التي يفرضها العدو الصهيوني"، فإن الهجمات المتعددة التي نفذها الجيش والحرس الثوري ضد المنشآت العسكرية الإسرائيلية "تسببت في تعطيل كبير لعمليات تزويد الطائرات العسكرية بالوقود، وأعمال المطار، ورحلات مطار بن غوريون، وكذلك حركة نقل القوات العسكرية".

وأشار البيان إلى أن هذا الوضع أدّى إلى نقل القوات عبر السكك الحديدية، "وهو ما قد يعرّض حياة المدنيين للخطر"، مؤكداً أن بنك الأهداف الواسع والمتنوع داخل الأراضي المحتلة يتيح للقوات المسلحة الإيرانية مواصلة هجماتها بالطائرات المسيّرة"، ومشدداً على أن هذه العمليات "ستستمر بقوة حتى زوال التهديد عن الشعب الإيراني".

وتابع الجيش الإيراني، في بيان، أن مطار بن غوريون، إضافة إلى كونه موقعاً لتمركز طائرات التزوّد بالوقود وخزانات الوقود، يُعَدّ مقراً لوحدات خاصة ومنشآت تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، كذلك تقع بالقرب منه الصناعات الجوية ومراكز صيانة المقاتلات وإصلاحها، التابعة لجيش الاحتلال.