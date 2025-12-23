كاتس: سنقيم نوى استيطانية في شمال غزة

- أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن خطط لإقامة نوى استيطانية في شمال قطاع غزة، مشيراً إلى أن إسرائيل لن تنسحب بالكامل من القطاع، وذلك بالتزامن مع توقيع اتفاق لبناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية. - وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أكد على خطط استيطانية توسعية في شمال الضفة الغربية، مشيداً بدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتعزيز الاستيطان، واعتبر أن الاستيطان في غزة هو تصحيح لظلم اقتلاع المستوطنات السابقة. - اقتحم مستوطنون من حركة "نحلاه" الاستيطانية قطاع غزة ورفعوا العلم الإسرائيلي، مؤكدين أن غزة ملك لشعب إسرائيل وحده، كجزء من المرحلة الأولى للاستيطان اليهودي في غزة.

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس

، صباح اليوم الثلاثاء، أنّ إسرائيل لن تنسحب أبداً من كامل قطاع غزة وستقيم نوى استيطانية في شمال القطاع. وأضاف كاتس، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية: "عندما يحين الوقت، سنقيم نوى ناحال (مجموعات استيطانية) في شمال غزة بدلاً من المستوطنات التي أُزيلت"، في إشارة إلى الانسحاب من غزة، وإخلاء مستوطناتها في إطار خطة فكّ الارتباط أحادية الجانب عام 2005.

وأضاف كاتس: "سنفعل ذلك بالطريقة الصحيحة وفي التوقيت المناسب. هناك من يتظاهرون، لكن نحن وزراء"، وأضاف كاتس خلال مراسم توقيع اتفاق لبناء 1200 وحدة استيطانية في مستوطنة بيت إيل، شمال رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة: "هذه الحكومة هي حكومة استيطان... وإذا كان بالإمكان فرض السيادة (الإسرائيلية على الضفة) سنفرض السيادة. نحن الآن في فترة السيادة العملية، وبسبب المواقف والقوّة التي أظهرتها إسرائيل بعد الكارثة المروّعة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، توجد فرص لم تكن متاحة منذ زمن طويل".

وتحدّث في المراسم أيضاً وزير المالية، والوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش، مثنياً على قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، آفي بلوط، معتبراً أنه "أفضل قائد قيادة إقليمية كان لدى الاستيطان"، ومتعهداً بمخططات استيطانية توسعية، وأنه "خلال بضع سنوات ستكون هناك طرق مزدوجة المسارات والمسالك في كل منطقة السامرة (شمال الضفة الغربية)، وبنيامين، والأغوار".

كما تباهى سموتريتش بـ"الاندفاع الكبير" (العمل الحثيث) في الضفة الغربية المحتلة، خلال السنوات الأخيرة، وأشاد أيضاً بسكرتير عام الحكومة يوسي فوكس، وبرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قائلاً: "نحن نحصل منه على دعم كامل للعمل الحثيث الذي نقوم به هنا منذ ثلاث سنوات". وجاء في بيان صادر عن مجلس ييشاع الاستيطاني: "نحن نحيّي وزير الأمن يسرائيل كاتس على إعلانه المهم بشأن إقامة نوى ناحال في قطاع غزة. إنّ اقتلاع المستوطنات وطرد اليهود كان ظلماً فادحاً، والاستيطان في غزة هو التصحيح. لقد عزّز الاستيطان في القطاع دائماً أمن جنوب البلاد ودولة إسرائيل بأكملها. والآن سيوضّح للعدو أيضاً أنه سيدفع ثمن مجزرة 7 أكتوبر بالأرض وإلى الأبد".

وكان سموتريتش قد توعّد، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بـ"الاستيطان اليهودي في قطاع غزة"، مؤكداً أنه "بعد عودة الأسرى، يجب على إسرائيل الاستعداد للمرحلة التالية وهي الاستيطان اليهودي في قطاع غزة"؛ إذ قال إنه "من الفرح العظيم الذي حلّ علينا جميعاً بعودة جميع الأسرى الأحياء إلى ديارهم، كما قلت هنا قبل عام: لن تكون هناك حماس في غزة، ولن يكون هناك تهديد على مواطني إسرائيل من غزة لعشرات السنين المقبلة. نعم، يجب أن نقول ذلك أيضاً: سيكون هناك استيطان يهودي في غزة".

في السياق، اقتحم نحو 20 مستوطناً من حركة "نحلاه" الاستيطانية يوم الخميس الماضي، قطاع غزة بسياراتهم الخاصة، وابتعدوا بضع مئات من الأمتار عن الحدود، إلى منطقة أطلقوا عليها اسم "خرائب كفار داروم"، إذ رفعوا هناك العلم الإسرائيلي. وبحسب جيش الاحتلال الإسرائيلي، عاد بعض المستوطنين بأنفسهم إلى داخل إسرائيل، فيما أعادت القوات الآخرين.

وقال الناشطون في الحركة الاستيطانية، في بيان، إن هذه الخطوة هي "المرحلة الأولى في طريق الاستيطان اليهودي في غزة"، وبحسب البيان، "في هذه اللحظات رُفع علم إسرائيل في غزة من عائلات ونشطاء نوى الاستيطان التابعة لحركة نحلاه"، وإنّ "هذه رسالة واضحة وحاسمة: غزة ملك لشعب إسرائيل وحده، ولن تُسلَّم للأميركيين ولا لأي جهة أجنبية أخرى".