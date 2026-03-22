- هدد وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بتدمير القرى الحدودية اللبنانية وفق "نموذج بيت حانون ورفح"، مشيراً إلى تدمير الجسور فوق نهر الليطاني لمنع استخدام حزب الله لها في نقل الأسلحة. - يهدف إعلان كاتس إلى عزل جنوب لبنان عن بقية البلاد، مما يعوق تزويد حزب الله بالأسلحة والمقاتلين، ويشمل تدمير القرى الجنوبية المحاذية للحدود لجعلها غير صالحة للسكن والأنشطة العسكرية. - تصاعد التوتر بعد مقتل شخص بصاروخ أُطلق من لبنان، وأكد حزب الله استهدافه تجمعاً لجنود إسرائيليين، مما يزيد من احتمالات التصعيد العسكري.

هدّد وزير أمن الاحتلال يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، بتدمير القرى الحدودية اللبنانية المحاذية لشريط المستوطنات الشمالية في إسرائيل، بتطبيق "نموذج بيت حانون ورفح" عليها، في إشارة إلى مسحها عن بكرة أبيها تماماً كما فعل جيش الاحتلال في قرى ومدن شمال وجنوب مدينة غزة على وجه الخصوص.

وأضاف كاتس، اليوم الأحد، أنه "أوعزت أنا ونتنياهو للجيش الإسرائيلي بتدمير الجسور كافة فوق نهر الليطاني على الفور، لمنع استخدامها في نشاطات إرهابية ومنع عناصر حزب الله من نقل الأسلحة إلى الجنوب". ولفت إلى أنه، بالإضافة إلى ما تقدم، أوعز بـ"تسريع هدم المنازل اللبنانية في قرى خط المواجهة لإحباط التهديدات ضد المستوطنات الشمالية، وذلك وفقاً لنموذج بيت حانون ورفح في قطاع غزة".

وطبقاً لما أورده المراسل العسكري لموقع "والاه"، أمير بوخبوط، فإنّ تهديد كاتس الجديد ينطوي على دلالات عديدة يمكن من خلالها استشراف مؤشرات على التصعيد المنتظر هذا الأسبوع، والذي هدّد به كاتس في بيان سابق له أمس السبت.

وبحسب "والاه"، فإنّ إعلان كاتس اليوم يهدف بالدرجة الأولى إلى عزل ساحة القتال عبر فصل جنوب لبنان عن بقية البلاد؛ إذ يُعد تدمير الجسور فوق نهر الليطاني، وخصوصاً جسر القاسمية على الأوتوستراد الساحلي، خطوة أساسية في سياق عزل منطقة العمليات العسكرية، ما سيصعّب، بحسب تقديره، تزويد منطقة جنوب الليطاني، وذلك عبر قطع خطوط الإمداد اللوجستي لحزب الله، ما سيمنع تدفق السلاح والمقاتلين من شمال النهر إلى جنوبه.

أمّا بالنسبة لتهديد كاتس بتطبيق نموذجي بيت حانون ورفح على القرى الجنوبية، فيعني، بحسب الموقع، الشروع في تدمير منهجي ينتقل من الاستهدافات المحددة إلى مسح القرى الجنوبية وتسويتها بالأرض، وخصوصاً تلك المحاذية للحدود والقريبة جداً من المستوطنات الإسرائيلية الشمالية، وهو ما يهدف إلى "جعل هذه المنطقة غير صالحة للسكن وحتّى للأنشطة العسكرية"، وبالتالي يفترض جيش الاحتلال، بناءً على ذلك، أنه سيمنع حزب الله من إطلاق صواريخ مضادة للدروع مباشرةً، ووقف الهجمات على المستوطنات الشمالية.

وإلى جانب ذلك، يسعى جيش الاحتلال، بحسب الموقع، إلى الوصول إلى خطوط النيران المضادة للدروع والسيطرة على نقاط مرتفعة ذات أهمية عملياتية، ما يعني أنّ "الجيش لن يكتفي بمسح القرى وتسويتها بالأرض، بل السيطرة على مناطق مرتفعة واستراتيجية يستخدمها حزب الله للمراقبة وإطلاق النيران على إسرائيل".

وفي ما يتعلق بإنذار جيش الاحتلال سكان الجنوب بالانتقال شمالاً والابتعاد عن الليطاني، بالتزامن مع تدمير الجسور، فهدفه، بحسب الموقع، فصل كامل بين المدنيين ومقاتلي حزب الله، وكذلك ممارسة ضغط داخلي عبر أزمة نزوح كبيرة.

وأعلن مسعفون في إسرائيل، صباح الأحد، أن صاروخا أُطلق من لبنان أسفر عن مقتل شخص قرب الحدود الشمالية، فيما أكد حزب الله أنه هاجم تجمّعاً لجنود إسرائيليين في مسكاف عام.

وأعلنت منظمة "زاكا" الإغاثية الإسرائيلية أن شخصاً لقي حتفه بعد ضربة على سيارته "بصاروخ أُطلق من لبنان"، وأفاد عناصر إطفاء أن ألسنة اللهب تصاعدت من مركبتَين تعرّضتا إلى "إصابة مباشرة"، وقال مسعفون إنهم رأوا مركبتَين تحترقان لدى وصولهم إلى الموقع، وعُثر على سائق إحداهما ميّتا.