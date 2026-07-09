كاتس رداً على ترامب: لا نحتاج إذناً للبقاء في لبنان

- أكد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن إسرائيل لا تحتاج إلى إذن للبقاء في الأراضي اللبنانية المحتلة، مشددًا على حقها في حماية سكانها من تهديدات حزب الله الذي هاجم إسرائيل مرتين. - زعم كاتس أن إسرائيل دمرت معظم قدرات حزب الله وقيادته خلال العامين ونصف الماضيين، مشيرًا إلى إنشاء منطقة أمنية عازلة داخل لبنان لحماية سكان الجليل. - تصريحات كاتس جاءت ردًا على توقعات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بانسحاب إسرائيل من لبنان، مؤكدًا استمرار الجيش الإسرائيلي في المنطقة الأمنية حتى نزع سلاح حزب الله.

قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس

، اليوم الخميس، إنّ "إسرائيل ليست في حاجة إلى إذن من أحد" للبقاء في الأراضي اللبنانية التي احتلتها، وذلك في رد على تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أعرب فيها عن اعتقاده بأنّ إسرائيل ستسحب قواتها من لبنان.

وجاء في بيان لكاتس: "لم نطلب إذناً من أي جهة لدخول لبنان، ولسنا في حاجة إلى إذن كي نبقى في لبنان. من حقّنا وواجبنا حماية سكان الجليل ومواطني إسرائيل من تهديدات حزب الله ... الذي يسعى إلى إبادة دولة إسرائيل". واعتبر كاتس أنّ حزب الله "هاجم إسرائيل مرتين بمبادرة منه"، بعد هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 الذي نفّذته حركة حماس الفلسطينية، وفي أعقاب العدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران في فبراير/ شباط الماضي.

وادّعى كاتس أن "إسرائيل ردّت بقوة، وخلال العامين ونصف العام الماضيين دمّرت معظم قدرات حزب الله وقيادته، وعلى رأسهم (أمين عام حزب الله) حسن نصر الله، أحد أبرز المخططين لمشروع تدمير إسرائيل"، وفق قوله.

وتابع كاتس أنه "أنشأنا منطقة أمنية عازلة قوية داخل لبنان، من البحر غرباً وإلى منطقة البوفور (الشقيف) ومداخل جبل الشيخ شرقاً، وهي منطقة خالية من السكان ومن بنى الإرهاب فوق الأرض وتحتها، وذلك بهدف حماية سكان الجليل من خطر التسلل، وإطلاق الصواريخ المضادة للدروع، والتهديدات المباشرة"، مجدداً التأكيد أنّ الجيش الإسرائيلي سيواصل البقاء في "المنطقة الأمنية" "ما دامت الحاجة تستدعي ذلك، وإلى حين نزع سلاح حزب الله في كامل لبنان وإزالة التهديد عن سكان الشمال".

وكان ترامب قد قال خلال مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" بالعاصمة التركية أنقرة، أمس الأربعاء، رداً على سؤال صحافي بشأن احتمال انسحاب إسرائيل من لبنان: "نعم، أعتقد أنهم سيفعلون ذلك". وتابع: "وأعتقد أنهم يريدون ذلك.. لدينا اتفاق مع إسرائيل ولبنان. نعم، سينسحبون. أعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام".