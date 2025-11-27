كاتس: إسرائيل ليست في اتجاه سلام مع سورية

- وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يزعم أن إسرائيل ليست في اتجاه سلام مع سورية، مشيراً إلى تهديدات من قوات على الحدود، بما في ذلك الحوثيون، واحتمال تنفيذ غزو بري لمستوطنات الجولان المحتل. - إسرائيل تدعي حماية الدروز في سورية، وتستغل بعضهم لتحقيق مصالحها، مع خطة جاهزة للتدخل في حال تكررت عمليات الاقتحام في جبل الدروز. - تستمر إسرائيل في احتلال أراضٍ سورية، بما في ذلك قمة جبل الشيخ، وتعتبر سورية أرضاً مناسبة لنشاطات حماس، رغم تأكيد سورية على عدم رغبتها في مواجهة مع إسرائيل.

قال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس في جلسة سرية للجنة الخارجية والأمن، إن إسرائيل "ليست في اتجاه" سلام مع سورية، زاعماً وجود قوات على حدودها تفكّر في التوغّل البري إلى مستوطنات الجولان السوري المحتل. وبحسب مزاعم الوزير الإسرائيلي، التي أشارت إليها صباح اليوم الخميس، إذاعة "كان ريشت بيت" العبرية، التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، فإن من بين القوات النشطة في سورية والتي تُعتبر تهديداً بالنسبة لإسرائيل، بسبب احتمال تنفيذها غزواً برياً، يوجد أيضاً الحوثيون (جماعة أنصار الله في اليمن). وأضاف كاتس أنّ إسرائيل تأخذ في الحسبان مثل هذا السيناريو، ضمن اعتبارات الدفاع عن الحدود الشمالية.

قضية أخرى تقلق مسؤولين إسرائيليين، وفقاً لادّعاءات الوزير، هي قضية الدروز في سورية، حيث زعم كاتس أنّ إسرائيل تسعى لحمايتهم. وقال: "للجيش الإسرائيلي خطة جاهزة، وإذا تكررت عمليات الاقتحام في جبل الدروز فسنتدخل، بما في ذلك إغلاق الحدود". ويذكر في هذا السياق أن إسرائيل تستغل جزءاً من الدروز، خاصة الموالين لأحد مشايخ طائفة الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري

، لتنفيذ مآربها في سورية، ومواصلة زرع الفتن بين السوريين، ومن أجل التدخل عسكرياً أحياناً لمنع استقرار البلاد، علماً أن آخر ما يهمها مصلحتهم.

كما تواصل إسرائيل احتلال أراض سورية، بما في ذلك قمة جبل الشيخ بمزاعم أمنية، رغم تأكيد الدولة السورية مراراً بأنها غير معنية في مواجهة مع إسرائيل وأنها تركز على بناء سورية الجديدة. وتواصلت الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية، وكذلك تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، بشأن البقاء في المناطق التي احتلتها إسرائيل قبل عام، حتى في خضم المحادثات بين الطرفين برعاية أميركية.

وفي السياق، نقلت القناة 11 العبرية التابعة لهيئة البث، مساء أمس الأربعاء، مزاعم إسرائيلية، بأنه إلى جانب حركة الجهاد الإسلامي، ترى حركة حماس في سورية أيضاً أرضاً مناسبة لنشاطاتها، وأن جهات في النظام السوري، وفق وصفها، وإن لم يكن بالضرورة الرئيس أحمد الشرع، تتيح لحركة أن ترسّخ وجودها في المنطقة مع تجاهل نشاطاتها.

في المقابل، نقلت ما وصفته بأقوال مسؤول أمني سوري، بأنه "إذا كانت هناك أمور تزعج إسرائيل في ما يتعلّق بالمنظمات الفلسطينية، فعليها أن تُعلم الجانب السوري وسيُعالج الأمر. لا توجد أي نية للسماح بعمليات عسكرية ضد إسرائيل، وأي إطلاق نار باتجاهها يضر بالدولة السورية التي تحاول إعادة بناء نفسها".