كابول: "طالبان باكستان" شأن باكستاني

- أكدت حكومة طالبان الأفغانية أن حركة طالبان الباكستانية هي "شأن داخلي باكستاني"، مشددة على عدم تدخلها في الشؤون الداخلية لأي دولة، ورفضت وصف طالبان الباكستانية بـ"الإرهابية". - أوضحت كابول خلال المفاوضات في الدوحة أن أمن باكستان هو شأن داخلي، وأنها لا تدعم طالبان الباكستانية، مؤكدة على استمرار الحوار ووقف إطلاق النار مع باكستان. - زار المبعوث الأميركي السابق زلماي خليل زاد كابول لبحث العلاقات الثنائية، ورحبت طالبان برفع الهند وقطر مستوى بعثتيهما الدبلوماسيتين لتعزيز العلاقات.

أكد المتحدث باسم حكومة طالبان في أفغانستان ذبيح الله مجاهد، أمس الأربعاء، أنّ حركة طالبان الباكستانية "شأن داخلي باكستاني" لا علاقة لكابول به، مشدداً على أنّ حكومة طالبان "لن تقبل أي مساومة على سيادتها تحت أي ذريعة". وقال مجاهد، في مقابلة مع الإذاعة والتلفزيون الألماني الدولي باللغة البشتوية، إنّ أفغانستان تراقب الأوضاع في المنطقة، وهي "سعيدة بالتوصل إلى وقف إطلاق النار مع باكستان"، مؤكداً أنّ ملف طالبان الباكستانية "شأن داخلي باكستاني بامتياز"، وعلى إسلام أباد التعامل معه بنفسها.

وأضاف أنّ كابول أوضحت خلال المفاوضات الأخيرة في الدوحة أنّ "أمن باكستان شأن داخلي"، مشدداً على أنّ حكومته "لا تؤيد ولا تعارض طالبان الباكستانية"، ولا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة. ورفض مجاهد في الوقت عينه وصف طالبان الباكستانية بـ"الإرهابية"، قائلاً إن "الكلمة ذات تفسيرات متعددة، ولن نستخدمها لإرضاء أي دولة"، مؤكداً أن الحركة "تعارض الحكومة الباكستانية لكنها ليست مدعومة من أفغانستان".

وأشار مجاهد إلى أنّ طالبان الباكستانية "ظهرت عام 2003 بعد انضمام باكستان إلى التحالف الأميركي وعمليات القصف في المناطق القبلية"، مؤكداً أنّ "اتهام كابول بدعمها غير صحيح". وحول إمكانية الوساطة بين إسلام أباد وطالبان الباكستانية، قال مجاهد إنّ حكومته حاولت سابقاً القيام بدور الوسيط لكنها وجدت أنّ "القرار في باكستان لم يكن جاداً"، لذا قررت عدم التدخل في الشأن الباكستاني. وفي ما يخص العلاقات مع باكستان، أكد أنّ "الدوحة وأنقرة تواصلان الوساطة"، وأنّ بلاده "ماضية في الحوار وثابتة على وقف إطلاق النار"، محذراً أيضاً من أنّ "أي خرق سيتلقى رداً مناسباً".

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية أن المبعوث الأميركي السابق إلى أفغانستان زلماي خليل زاد وصل إلى كابول في زيارة غير رسمية، والتقى وزير الخارجية المولوي أمير خان متقي لبحث الوضع الإقليمي والعلاقات الثنائية بين كابول وواشنطن. كما رحب مجاهد بإعلان كل من الهند وقطر رفع مستوى بعثتيهما الدبلوماسيتين إلى درجة سفير معتمد، معتبراً أن ذلك "سيساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين أفغانستان وهاتين الدولتين".