كابول تستضيف محادثات آسيوية حول الأمن والتجارة والتعاون الإقليمي

- تستضيف كابول اجتماعاً مهماً يضم ممثلين من دول آسيا الوسطى لبحث قضايا الأمن والتجارة والتعاون الإقليمي، في إطار "الحوار التشاوري بين أفغانستان وآسيا الوسطى" الذي تنظمه طالبان. - يترأس الاجتماع وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي، حيث تركز المحادثات على القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، بالإضافة إلى التعاون الإقليمي والتجارة وروابط العبور. - رغم عدم اعتراف دول آسيا الوسطى بحكومة طالبان، إلا أنها تحافظ على اتصالات عملية لحماية التجارة والحدود، مع وساطة صينية لتحسين الاستقرار الإقليمي.

تستضيف كابول، اليوم الأحد، اجتماعاً يضم ممثلين بارزين من دول آسيا الوسطى، لبحث قضايا الأمن والتجارة والتعاون الإقليمي، في إطار "الحوار التشاوري بين أفغانستان وآسيا الوسطى"، الذي تنظمه حركة طالبان. ويعد اللقاء أحدث تحرك دبلوماسي إقليمي منذ عودة الحركة إلى السلطة عام 2021، بحسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء.

وفي بيان، ذكرت طالبان أن الاجتماع سيرأسه وزير خارجيتها أمير خان متقي، بحضور ممثلين بارزين من دول آسيا الوسطى. وأضاف البيان أن المحادثات في كابول ستركز على قضايا سياسية واقتصادية وأمنية، بالإضافة إلى التعاون الإقليمي والتجارة وروابط العبور.

وعلى الرغم من سنوات من التواصل الإقليمي والاجتماعات المتكررة مع مسؤولي طالبان، لم تعترف أي دولة من دول آسيا الوسطى رسمياً بحكومة طالبان، غير أن الدول المجاورة حافظت على اتصالات عملية لحماية التجارة والحدود والمصالح الأمنية. وذكرت تقارير أن الصين تتوسط أيضاً لإجراء محادثات جديدة بين أفغانستان وباكستان، بهدف الحد من الصراع، وتحسين الاستقرار الإقليمي.

وتأتي هذه المحادثات في ظل سعي حركة طالبان إلى كسر عزلتها الدولية وتعزيز حضورها الإقليمي منذ سيطرتها على الحكم في أفغانستان، إذ ركزت خلال السنوات الماضية على بناء علاقات عملية مع دول الجوار، خصوصاً في مجالات التجارة والطاقة وأمن الحدود. كما تنظر دول آسيا الوسطى إلى أفغانستان بوصفها ممراً مهماً لمشاريع الربط الإقليمي، رغم استمرار المخاوف الأمنية المرتبطة بنشاط الجماعات المسلحة، ما يجعل التنسيق مع كابول ضرورة براغماتية للحفاظ على الاستقرار.

(أسوشييتد برس)