كابول ترد على تصريحات الجيش الباكستاني: أفغانستان آمنة بشكل كامل

- أثارت تصريحات الناطق باسم الجيش الباكستاني الجنرال أحمد شريف، التي اتهم فيها أفغانستان بأنها بؤرة للجماعات الإرهابية، غضب كابول، حيث اعتبر الناطق باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد هذه التصريحات تدخلاً غير مسؤول في الشؤون الأفغانية. - رد مجاهد بأن أفغانستان آمنة وتحت سيطرة حكومة طالبان، داعياً باكستان للتركيز على مشاكلها الداخلية بدلاً من توجيه الاتهامات، ورفض لغة التهديد. - انتقد الناطق الباكستاني حكومة طالبان واتهمها بدعم طالبان الباكستانية، كما انتقد حزب عمران خان وحكومة إقليم خيبربختونخوا لعدم جديتهم في مواجهة الجماعات المسلحة.

أثارت تصريحات للناطق باسم الجيش الباكستاني الجنرال أحمد شريف، هاجم فيها أفغانستان واتهمها بأنها أصبحت بؤرة الجماعات الإرهابية، غضب كابول، حيث اعتبر الناطق باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد أن مثل هذه التصريحات "غير المسؤولة" ليست فقط تدخلا في الشؤون الداخلية الأفغانية بل لا تليق بشخص مسؤول وناطق باسم الجيش الباكستاني.

وقال مجاهد، في سلسلة تغريدات له على "إكس"، إن "أفغانستان آمنة بشكل كامل ولا وجود للجماعات المسلحة فيها"، كما أن حكومة طالبان "حكومة مسؤولة تسيطر على كل ربوع البلاد" وفق نظام وقانون.

ودعا مجاهد باكستان إلى الاهتمام بمشاكلها الداخلية والسعي لإيجاد حلول لها بدلا من توجيه الاتهامات إلى أفغانستان، مشددا على أن تصريحات الناطق الباكستاني التي أدلى بها في مؤتمر صحافي مساء أمس الثلاثاء لا تمت للواقع بصلة. وأضاف مجاهد أن التصريحات المستفزة واستخدام لغة التهديد أمر مرفوض تماما من قبل الشعب الأفغاني، ولا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال.

ووجه الناطق باسم الجيش الباكستاني اتهامات شديدة اللهجة لحكومة طالبان، قائلا إنها لا تكتفي بمساعدة مسلحي طالبان الباكستانية وإيوائهم بل أيضا تساهم في تنظيم صفوف الجماعة وترتيبها. وتساءل: "هل هناك حكومة في أفغانستان؟. لا، لا يوجد هناك نظام وحكومة بل جماعة تسيطر".

وهدد الناطق الباكستاني كلا من أفغانستان والهند، قائلا: "تلكما الدولتان تهددان بالهجوم على باكستان، نقول لهما تعالوا افعلوا ما تريدون، سوف ترون النتيجة وسوف ترون كيف تتعامل معكم القوات المسلحة الباكستانية".

وانتقد الناطق باسم الجيش بشدة حزب حركة الإنصاف بزعامة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان والحكومة المحلية في إقليم خيبربختونخو التي يترأسها حزب خان. وقال إن هؤلاء يدعمون طالبان الباكستانية، وإن حكومة عمران خان هي المسؤولة عن عودة طالبان الباكستانية وقوتها. واتهم الحكومة الحالية في إقليم خيبربختونخوا بأنها غير جادة في المساعي ضد الجماعات المسلحة، تحديدا طالبان الباكستانية.

وفي الرد على ذلك، اعتبر رئيس الوزراء في الحكومة المحلية في إقليم خيبربختونخوا سهيل خان أفريدي تصريحات الناطق باسم الجيش "إهانة لسكان إقليم خيبربختونخوا الذي قدم 80 ألف قتيل خلال الحرب على الإرهاب". وقال خان، في بيان له، إن جميع الجماعات السياسية والدينية في إقليم خيبربختونخوا تعارض العمليات المسلحة التي يقوم بها الجيش، وذلك لأنها "لم تأت بطائل خلال السنوات الماضية، ما يشير إلى "خلل ونقص في وضع الخطط".