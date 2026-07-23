- فرضت الصين قيوداً صارمة على الطائرات بدون طيار في حوالي 20 مدينة كبرى، تتضمن نظام تسجيل إلزامي وحظر الطائرات غير المعرّفة، استجابة لمخاوف أمنية بعد هجمات أوكرانية على روسيا. - شهدت صناعة الطائرات بدون طيار نمواً سريعاً بقيمة 176 مليار يوان في 2025، لكن معايير التسجيل والتحقق أثرت على الاستخدام وزادت من عقبات الامتثال، خاصة في السياحة والزراعة. - تعكس الإجراءات مخاوف من استخدام الطائرات في النزاعات، مثل النزاع الأوكراني الروسي، وتزايد القلق من استهداف جهات معادية، مما دفع لحظرها في مدن رئيسية كإجراء احترازي.

كشفت تقارير محلية في الصين أن ما يقرب من 20 من أكبر المدن في البلاد قد فرضت قيوداً على تحليق الطائرات بدون طيار المدنية. ويُعتقد أن المخاوف الأمنية التي تفاقمت بسبب هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية خلف الخطوط الروسية قد دفعت بكين إلى سنّ اللوائح الجديدة الصارمة. وحسب دليل طيران شركة "دي جيه آي" الصينية، فإنه قد تم تطبيق نظام تسجيل إلزامي بالاسم الحقيقي على مستوى البلاد اعتباراً من شهر مايو/أيار 2026، وبموجب ذلك، يُحظر على الطائرات المدنية بدون طيار التي لا تمتلك قدرات تعريفية وبث تشغيلية التحليق. ويتعيّن على الطيارين التحقق من المجال الجوي وتقديم إقرارات الطيران عبر القنوات الرسمية أو المعتمدة قبل كل رحلة.

الصين والمخاوف الأمنية

في هذا الصدد، قال خبراء صينيون إن الهجمات المتكررة التي شنّتها الطائرات بدون طيار على موسكو ومدن مهمة أخرى خلال الحرب الأوكرانية قد خلقت شعوراً ملحّاً في الصين بشأن الأمن في المناطق المنخفضة الارتفاع. وأدت هذه التغييرات إلى تعطيل الاستخدام العرضي للطائرات بدون طيار وزيادة عقبات الامتثال للتطبيقات ذات الصلة.

يشار إلى أن صناعة الطائرات بدون طيار المدنية في الصين سجلت تطوراً سريعاً في السنوات الأخيرة، حيث بلغت القيمة الإنتاجية الإجمالية 176 مليار يوان (نحو 26 مليار دولار) في عام 2025، وتهيمن على السوق شركات مثل "دي جيه آي"، التي تغطي منتجاتها مستويات متعددة. وتطبّق إدارة الطيران المدني الصينية معايير صارمة لتسجيل الأسماء الحقيقية والتحقق من الهوية التشغيلية، مما يستلزم التسجيل والبحث عن مجال جوي مناسب من خلال منصة الإدارة المتكاملة للطائرات المدنية بدون طيار قبل الإقلاع.

تطبّق إدارة الطيران المدني الصينية معايير صارمة لتسجيل الأسماء الحقيقية والتحقق من الهوية التشغيلية للمسيّرات

وتُطبّق الصين نظاماً مُحسّناً لإدارة تصنيف الطائرات المسيّرة المدنية، وتُصنّفها حسب الوزن إلى فئات: صغيرة جداً، وخفيفة، وصغيرة، ومتوسطة، وكبيرة. فعلى سبيل المثال، لا يتطلب تشغيل الطائرات المسيّرة الصغيرة جداً أو الخفيفة رخصة تشغيل، ولكن يجب استيفاء متطلبات السلامة التشغيلية ذات الصلة.

اقتصاد دولي الصين تدرس تشديد قيود تصدير نماذج الذكاء الاصطناعي والرقائق

في تعليقه على الإجراءات الخاصة بالطائرات غير المأهولة داخل البلاد، قال الباحث في مركز جيانغ شي للدراسات الاستراتيجية، جياو بينغ، لـ"العربي الجديد"، إن الأمر يرتبط بتعزيز إجراءات السلامة العامة عبر سنّ لوائح جديدة تنظّم عملية الطيران، وليس بالضرورة أن تكون هناك مخاوف أمنية بسبب ما يحدث في الحرب الروسية الأوكرانية. وأشار في هذا الصدد إلى تشديد السلطات الصينية اللوائح المتعلقة بالطيران المدني على ارتفاعات منخفضة ضمن نطاق 300 كيلومتر (186 ميلاً) من المركز الجغرافي للعاصمة بكين بعد اصطدام طائرة صغيرة بناطحة سحاب في مركز المدينة قبل أسابيع قليلة، حيث باتت السلطات الآن تشترط إجراء مراجعات إلزامية لخلفية الطيارين.

وقال جياو إن الإجراء التنظيمي أثّر على الطائرات المأهولة وغير المأهولة بالقرب من المواقع السياحية في سور الصين العظيم، والجولات الجوية فوق جبال ضواحي بكين، والرحلات الجوية الزراعية شمال العاصمة، غير أن هذه القرارات جاءت استجابة لدواعي السلامة بسبب حادث عرضي، لذلك يجب عدم تفسير الأمر خارج سياقه، وأخذه على منحى تداعيات الحروب الإقليمية والدولية.

جياو بينغ: الأمر يرتبط بتعزيز إجراءات السلامة العامة عبر سنّ لوائح جديدة تنظّم عملية الطيران، وليس بالضرورة أن تكون هناك مخاوف أمنية

وأوضح أنه وفقاً للمادة الخامسة من التدابير المؤقتة لإدارة أنشطة الطيران التجاري للطائرات المدنية بدون طيار والمعمول بها منذ عام 2023، يجب أن تكون الشركات المتقدمة للحصول على ترخيص تشغيل، كيانات قانونية، لذا، فإن المؤسسات العامة والشركات الفردية والشركات التضامنية والفروع لا تستوفي شروط الأهلية. وتابع: بالتالي ما يحدث الآن هو تشديد الرقابة على هذه الفئات، وهذا ما أدى إلى فرض حظر شامل في بعض المدن والمناطق إلى حين الانتهاء من عمليات الفحص والتدقيق من قبل الجهات المختصة.

قلق من تايوان واليابان

من جهته، أعرب لي يانغ، الأستاذ في معهد تسيونغ كوان للدراسات والأبحاث ومقره هونغ كونغ، في حديث مع "العربي الجديد"، عن اعتقاده أن الإجراءات الأخيرة المتعلقة بحركة الطائرات المسيّرة، تنطلق من مخاوف أمنية بعد نجاح كييف في تكبيد موسكو خسائر كبيرة باستخدام هذا النوع من الطائرات الرخيصة والقادرة على التحليق على مسافات قريبة من الأهداف العسكرية من دون لفت الانتباه. وقال: لا شك في أن هذه الميزة وإن كانت الصين من الدول الرائدة في مجال التصنيع، تغذي هواجس أمنية من الاستخدام المضاد من جهات معادية مثل تايوان واليابان، لاستهداف قادة بارزين، وشخصيات سياسية مهمة.

لي يانغ: هواجس أمنية من استهداف جهات معادية مثل تايوان واليابان قادة بارزين

وأضاف أن بكين دأبت خلال السنوات الأخيرة على دراسة جبهات القتال سواء في أوكرانيا وروسيا أو في منطقة الشرق الأوسط، وحتى في محيطها عندما اندلعت مواجهات قصيرة بين الهند وباكستان وتايلاند وكمبوديا، وقد استخلصت الكثير من الدروس والعبر، ولعل تأثير ودور الطائرات المسيّرة خصوصاً في الأزمة الأوكرانية والحرب الإيرانية، هو الدافع الأساسي وراء حظرها في عدد من المدن الصينية الرئيسية.

يشار إلى أن الصين شهدت في العقد الأخير ازدهاراً ملحوظاً في استخدام الطائرات المسيّرة المدنية في مجالات متنوعة، كحماية المحاصيل الزراعية، والخدمات اللوجستية والتوزيع، والمسح الجغرافي ورسم الخرائط، وعمليات الإنقاذ في حالات الطوارئ. ومع ازدياد أهمية اقتصاد الطيران على ارتفاعات منخفضة ليصبح استراتيجية وطنية، تتطور تقنيات جديدة للطائرات المسيّرة على ارتفاعات منخفضة، مثل الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي، بشكل متزايد محلياً.